Gut gerüstet für die Freiluftsaison ist die DLRG Isernhagen dank einer Möbelspende eines örtlichen IT-Unternehmens. Die Schreibtische und Stelltafeln ersetzen das in die Jahre gekommene Inventar in den Wachstationen am Altwarmbüchener See und am Hufeisensee. Auch weitere Vereine können sich noch Möbel sichern.