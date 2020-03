Isernhagen

Die Corona-Krise hat am Montag, 23. März, auch die Pläne für die Blutspende-Termine tüchtig durcheinander gewirbelt. Am Morgen ging Isernhagens DRK-Vorsitzender Karl Zimmermann noch davon aus, dass man an dem Spendentermin am Freitag, 3. April, im Rathaus in Altwarmbüchen festhalten werde. Mittags kam auch eine entsprechende Bestätigung vom DRK-Blutspendedienst aus Springe per E-Mail an die Redaktion.

Vier Stunden später hatte das aber schon keinen Bestand mehr: Stefan Bettels, als DRK-Gebietsreferent für Isernhagen, Burgwedel und die Wedemark verantwortlich, sagte den Spendentermin ab. Er begründete dies mit den Räumlichkeiten im Rathaus. Nötige Abstände seien so nicht einzuhalten.

Von Frank Walter