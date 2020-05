Corona-Krise trifft Start-up aus Altwarmbüchen

Altwarmbüchen

Die Corona-Krise führt vor Augen, wie sehr Deutschland wirtschaftlich mit dem Rest der Welt verbunden ist. Viele Produktions- und Lieferketten umspannen mehrere Länder, andere erstrecken sich wie ein Spinnennetz quer über den Globus. Auch die Altwarmbüchener Firma Nuuwai, die vegane Taschen, Rucksäcke und andere Accessoires aus Apfelleder anbietet, arbeitet mit Herstellern aus anderen Ländern zusammen. Das Start-up-Unternehmen spürte von Anfang an die Auswirkungen der Pandemie – und ist dennoch glimpflich davongekommen.

Das Apfelleder kommt aus Italien , das Innenfutter aus China

„Das größte Problem mit Beginn der Corona-Krise war es, an Materialien zu kommen“, sagt Svenja Detto, Geschäftsführerin von Nuuwai. Das Apfelleder für die veganen Taschen wird in einer Fabrik in der Nähe von Bozen ( Italien) hergestellt, das Innenfutter kommt aus China – in beiden Ländern waren die Fabriken wochenlang geschlossen. Auch in Indien, wo die Taschen normalerweise genäht werden, ruhte die Arbeit.

Inzwischen läuft die Produktion an allen Standorten wieder an. Doch die Lieferung der neuen Kollektion werde etwas dauern, sagt Detto. „Das ist aber nicht so schlimm in unserer Branche“, meint sie entspannt. „Wir haben ja nicht so feste Saisonmodelle wie in der Kleidungsindustrie. Eine Sommerhose können Sie nicht im Winter verkaufen. Unsere Taschen hingegen sind zeitlos.“

Außerdem habe das Start-up noch zahlreiche Taschen, Rucksäcke, Portemonnaies und Kosmetikbeutel auf Lager. „Wir hatten das Glück, dass gerade noch Ende Februar neue Waren angeliefert wurden“, sagt sie. Dann kam der März und mit ihm eine komplette Änderung des Arbeitsalltags.

Die neue Mitarbeiterin konnte nicht aus Israel ausreisen

„Termine wurden abgesagt, Reisen storniert, Messen fielen aus“, schildert die Unternehmerin. Eine Marketing- und Social-Media-Expertin aus Israel, die Detto einstellen wollte, konnte ihre Heimat nicht mehr verlassen. „Andererseits war es gut, dass die neue Mitarbeiterin nicht kurz vor den Corona-Maßnahmen gekommen ist“, sagt die 26-Jährige. „Das wäre furchtbar für sie gewesen, neu in einem fremden Land zu sein und dann diesen Lockdown und die weltweite Unsicherheit miterleben zu müssen.“

Ein großer Teil des Absatzes läuft über den Onlineverkauf

Der Absatz sei in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen, bekennt die Unternehmerin. „Eine neue Tasche zu kaufen ist gerade nicht das Wichtigste“, sagt sie, und es schwingt Verständnis für ihre Kundschaft mit in ihrer Stimme. Insgesamt sei ihr Geschäft aber noch glimpflich davongekommen, betont Detto. „Wir haben ja von Anfang an einen großen Anteil unseres Absatzes über den Onlineverkauf gemacht. Der ging zwar zurück, aber nicht auf null“, schildert die Jungunternehmerin. „Die Marken, die nur über den stationären Verkauf, also das Ladengeschäft, laufen, hat es viel härter getroffen.“

Momentan blickt Detto optimistisch in die Zukunft. „Die Menschen sind entspannter dadurch, dass die Corona-Maßnahmen gelockert werden. Sie haben ihren Alltag zurück, das beruhigt sie ungemein und wird auch die Kauflust wieder anregen.“ Sie ist sicher: „Es wird wieder bergauf gehen.“

Von Gabriele Gerner