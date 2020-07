Altwarmbüchen

Die Caritas hat in ihrem Familienzentrum St. Margarete in Altwarmbüchen am Mittwochmorgen eine Kindergartengruppe geschlossen – wegen eines Corona-Verdachtsfalls.

Caritas hofft auf schnelles Ergebnis des Corona-Tests

Wie Nicole Wilke, Abteilungsleiterin für Kinder, Jugendliche und Familien beim Caritas-Verband in Hannover, sagte, sei die Gruppenschließung in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover erfolgt. Man habe am Morgen erfahren, dass es im häuslichen Umfeld einer Mitarbeiterin der Einrichtung im Neubaugebiet Wietzeaue eine bestätigte Covid-19-Erkrankung gebe. Die Mitarbeiterin sei getestet worden, das Ergebnis liege aber noch nicht vor. „Wir hoffen, dass das morgen der Fall sein wird.“

In der Folge habe man sofort die Eltern der betreffenden Gruppe informiert, die ihre Kinder dann wieder abgeholt beziehungsweise gar nicht erst in die Kita gebracht hätten, sagte Wilke. Allzu lange werden diese ihre Kinder jedoch nicht außerplanmäßig betreuen müssen, selbst wenn das Testergebnis erst am Freitag vorliegen sollte: In der nächsten Woche beginnt für die Einrichtung ohnehin die übliche sommerliche Schließzeit.

Unter den Eltern kursierendes Gerücht ist falsch

In Altwarmbüchen hielt sich am Mittwoch hartnäckig das Gerücht, dass es sich bei der Corona-Verdachtsperson um ein Kita-Kind und nicht um eine Mitarbeiterin handele. Dies stimmt nicht, wie auch Regionssprecher Christoph Borschel auf Nachfrage im Gesundheitsamt sagte: Es gehe um eine Mitarbeiterin.

Die Region meldete am frühen Nachmittag die Zahl von aktuell 16 Infizierten in der Stadt Hannover und im Umland. Zwei dieser Personen gehören laut Borschel zum Umfeld von Kitas in der Region.

