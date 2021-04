Altwarmbüchen

Neue Corona-Testzentren, in denen sich Bürger kostenlos testen lassen können, eröffnen derzeit fast täglich in der Region Hannover. Jetzt ist das auch im A2-Einkaufszentrum an der Opelstraße in Altwarmbüchen möglich. Im ersten Obergeschoss nahe dem Ausgang zum Parkhaus sind sechs Testkabinen eingerichtet. So können die Kundinnen und Kunden von dort aus direkt das Click & Meet-Angebot in der Shoppingmall nutzen.

Sechs Kabinen stehen für Tests zur Verfügung. Dort arbeiten viele Studierende der Medizinischen Hochschule Hannover und der Tierärztlichen Hochschule. Quelle: Inga Schönfeldt

Schlange vorm Testcenter

Das Testangebot wird bereits gut angenommen. Immer wieder bildet sich im Wartebereich vor dem Anmeldeschalter eine kurze Warteschlange. Die löst sich aufgrund der fünf geöffneten Kabinen aber schnell wieder auf. Etwas mehr als 200 Quadratmeter ist der Bereich mit Blick auf den Parkplatz groß – so ist ausreichend Platz, um den Sicherheitsabstand zueinander einzuhalten. Der Bereich sei mal als Lagerfläche genutzt worden, erzählt Christian Krause, Geschäftsführer des A2 Centers.

Trotz des Schnelltest-Angebots war im A2 Center Altwarmbüchen am Dienstagnachmittag wenig los. Quelle: Inga Schönfeldt

Im Vergleich zum stark frequentierten Testzentrum ist in den Modegeschäften, Schuhläden und im Elektronikmarkt in der Mall deutlich weniger los. Ein paar Geschäfte haben auch überhaupt noch nicht geöffnet. Den größten Publikumsverkehr neben dem Testzentrum erlebt der Supermarkt im Untergeschoss – den man auch ohne negativen Test betreten darf. „Das Angebot für Click & Meet wird angenommen, aber es ist noch ein bisschen verhalten“, sagt Krause. „Die Leute waren lange nicht einkaufen und müssen sich erst wieder daran gewöhnen.“ Wer sich einen Termin zum Shoppen sichern will, muss das direkt auf den Internetseiten der einzelnen Läden tun – einen Shoppingtermin für das komplette Center gibt es nicht.

Trotz des noch zurückhaltenden Starts von Click & Meet plant Krause sogar schon einen zweiten Teststandort im Einkaufscenter. Im Parkhaus soll demnächst auch ein Drive-In-Schalter zum Testen in Betrieb gehen. Noch sei das nur aufgrund der Außentemperaturen nicht erlaubt, erklärt er. „Wenn es unter 15 Grad Celsius warm ist, ist die Fehlerquote der Tests zu hoch. Aber sobald es etwas wärmer ist, soll es losgehen.“

100 Corona-Schnelltests pro Stunde

Etwa 100 Tests schaffe das Team pro Stunde, erzählt Robin Kirchhoff, Geschäftsführer des Betreibers Mactest. Bisher habe es noch keinen positiven Fall gegeben. „Doch das kann sich schnell ändern“, sagt Kirchhoff. Mit dem Angebot möchten sein Team und er „eine Brücke zurück zum normalen Leben bauen“. Ein weiteres Testzentrum bei Möbel Höffner direkt gegenüber soll folgen.

Das Testzentrum im A2 Center hat von montags bis sonnabends zwischen 10 und 19.30 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Es werden nur Schnelltests und keine PCR-Tests angeboten. Nach genau 17 Minuten soll das Ergebnis vorliegen. Die Getesteten erhalten es nicht per E-Mail, sondern müssen es am Schalter abholen. Dort bekommen sie es als Ausdruck mit. Das Unternehmen verwendet Tests, die nur im vorderen Bereich der Nase einen Abstrich erfordern.

Von Inga Schönfeldt