„Es sind ideale Bedingungen“, sagt Isernhagens Erste Gemeinderätin Nicole Jürgensen, als sie am Freitagmittag eine letzte Runde durch die vorbereitete Impfstraße in der leer stehenden Hauptschule an der Jacobistraße 5 in Altwarmbüchen dreht. Tatsächlich hat die Gemeinde Isernhagen im Gegensatz zu anderen Kommunen kein Problem gehabt, einen passenden Ort für ihr Impfzentrum zu finden. Die Heinrich-Heller-Schule steht seit dem Sommer leer. Im Nu hatte die Gemeinde dort die Impfräume in dem Trakt vorbereitet, in dem einst übergangsweise die Kita Birkenwäldchen untergekommen war. „Unsere Mannschaft hat darin ja schon Übung“, beschreibt es Jürgensen. Schließlich habe das Team der Gemeinde bereits im Frühjahr binnen 48 Stunden den Isernhagenhof in ein Impfzentrum verwandelt – damals für eine konzertierte Impfaktion für das Kita-Personal.

Impfungen montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr

Ab Montag, 6. Dezember, kann sich nun jeder im Hauptschul-Impfzentrum seine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung abholen. Impfungen sind dort montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr möglich. Von 12 bis 13 Uhr ist Mittagspause. Die Region ist mit zwei mobilen Impfteams vor Ort, die Zusage für die Impfungen am Dienstag, 7. Dezember, gibt es bisher von der Region jedoch nur unter Vorbehalt – die Ärzteplanung ist noch nicht abschließend geklärt. Eine Anmeldung ist für die Bürgerinnen und Bürger nicht erforderlich. Das hatte die Gemeinde eigentlich geplant, um lange Warteschlangen zu vermeiden. „Die Region wird vielleicht irgendwann ein Anmeldesystem für all ihre Impfzentren einführen“, sagt Isernhagens Ordnungsamtsleiter Jörg Schuster. Doch aktuell sei keine Terminvereinbarung erforderlich.

Im Schultrakt m Erdgeschoss hat die Gemeinde die beiden Impfstraßen eingerichtet. Quelle: Carina Bahl

Wer sich impfen lassen will, erreicht das Schulgebäude am besten von der Jacobistraße aus – auf der Seite des Hornbach-Baumarktes. Dort gibt es auf dem ehemaligen Lehrerparkplatz Stellflächen für Autos. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommt, erreicht die Heinrich-Heller-Schule aber auch von der Lahriede aus. Ein klarer Vorteil gegenüber anderen Impfzentren: Mit dem großen Eingangs- und Mensabereich der Schule kann die Gemeinde einen Wartebereich im Gebäude anbieten – niemand muss sich voraussichtlich draußen kalte Füße holen. Der Zugang ist barrierefrei möglich.

Im ehemaligen Kita-Raum ist Platz für die Arztgespräche geschaffen worden. Quelle: Carina Bahl

Ansonsten gleicht der Ablauf einem jedem Impfzentrum: Wer hat, sollte seinen Impfpass mitbringen, auf jeden Fall aber seinen Personalausweis. Als Erstes müssen die Aufklärungs- und Einwilligungsunterlagen unterschrieben und schließlich die Personendaten dokumentiert werden. Wer Zeit sparen will, kann die Formulare vorab ausfüllen. Von dort geht es in die ehemalige „Rote Gruppe“ der Kita – zum Arztgespräch, bevor die Impfung in der Schulküche erfolgt. Der Wartebereich nach der Impfung ist im zweiten Kita-Raum untergebracht. Am Ende des Schulflures gibt es dann einen gesonderten Ausgang, sodass es nicht zu Begegnungen mit den Wartenden kommen wird.

Weitere Impfaktionen möglichst am Wochenende geplant

„Wir planen zudem Impfaktionen mit Hausärzten“, kündigt Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU) an. Man sei bereits in Gesprächen, um möglichst auch am Wochenende Impfangebote unterbreiten zu können – nicht zuletzt für spezifische Berufsgruppen aus Kitas und Schulen. Kurz vor dem Start steht zudem das Corona-Testzentrum in der leer stehenden Hauptschule. Gegenüber der Impfstraße würden dann in einem Extrabereich der Schule täglich und kostenlos Corona-Schnelltests vorgenommen werden. „Wir haben zwei potenzielle Betreiber gefunden“, sagt Mithöfer. Diese würden nur noch auf die Zulassung vom Gesundheitsamt und den Zugang zum KVN-Abrechnungssystem warten, um loslegen zu können.

„Und wir wollen auch eine Teststation im Zentrum einrichten“, kündigt der Bürgermeister an. Diese solle im ehemaligen Post-Gebäude neben dem Rathaus in Altwarmbüchen öffnen. Auch dort stünden nur noch die Genehmigungen aus. Wie bei der Hauptschule kann die Gemeinde auch dort auf leer stehendes Eigentum setzen. „Andere Kommunen müssen Räume anmieten. Da haben wir es deutlich besser“, so Mithöfer.

