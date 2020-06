Corona: CDU fordert Hilfen für Unternehmen

Isernhagen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen vielen Unternehmen in Isernhagen zu schaffen, die Umsätze sind teils kräftig eingebrochen. Nur langsam läuft die Wirtschaft nach den Lockerungen wieder an, die Bundesregierung hat ein 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket angekündigt. Nach Ansicht der CDU sollte nun auch die Gemeinde Isernhagen die heimischen Unternehmen unterstützen.

Lübeck : „Sinnvoll, sich antizyklisch zu verhalten“

Die Gemeinde erwartet für ihren Haushalt Mindereinnahmen in Millionenhöhe. Kämmerer Michael Frerking rechnete schon im April mit 3 bis 4 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer in diesem Jahr. Hinzu kommen Einnahmeverluste bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen. Helmut Lübeck, Vorsitzender der CDU-Fraktion und des Finanzausschusses, ist sich dessen bewusst. Dennoch: „Wir können als Gemeinde nicht auch noch auf der Bremse stehen.“

Man dürfe einerseits die Stabilität der Gemeindefinanzen nicht aus den Augen verlieren. Andererseits müsse man aber auch die lokale Wirtschaft fördern. „Sinnvoll ist es, dass sich Kommunen in einer Krise antizyklisch verhalten. Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen zurückzustellen ist kontraproduktiv, und nachhaltige Investitionen zu unterlassen wäre nicht zukunftsorientiert“, sagt Lübeck. Für die nächste Finanzausschusssitzung am Donnerstag, 25. Juni, hat die CDU nun ein Bündel an Anträgen eingebracht.

Entlastungen für Hotels und Restaurants

Gebühren: Als Sofortmaßnahme soll die Gemeinde bis auf Weiteres keine Sondernutzungsgebühr für die Außengastronomie und keine Ausschankgebühren erheben.

Mieten und Pachten: Bei gemeindlichen Forderungen sollen bei coronabedingter Gefährdung des Betriebs zunächst bis Jahresende Stundungen und/oder Zinsverzichte gewährt werden.

Feiern und Sitzungen: Um die heimische Gastronomie zu unterstützen, sollen bis auf Weiteres keine Privatfeiern in den Begegnungsstätten der Gemeinde möglich sein. „Je nach räumlichen Gegebenheiten und dem Stand der Maßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetz sollten auch Sitzungen der politischen Gremien in der Gastronomie der Gemeinde stattfinden“, heißt es im CDU-Antrag. Denn vor allem die Gastronomie sei überdurchschnittlich in ihrer Existenz bedroht.

In Altwarmbüchen sollen schnell kleine Wohnungen entstehen

Investieren soll die Gemeinde aus CDU-Sicht trotz der Steuermindereinnahmen im Baugebiet in Altwarmbüchen und bei den Radwegen.

Wietzeaue II: Im geplanten zweiten Abschnitt des Neubaugebiets sollen schnell Mehrfamilienhäuser mit preisgünstigen Ein- bis Zweizimmerwohnungen entstehen, wie sie Bürger seit Jahren fordern.

Radverkehr: Die Verwaltung soll ermitteln, welche Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept schnell umgesetzt werden können.

Kleinere Ausschreibungen, lokaler Rettungsschirm

Neben diesen konkreten Forderungen listet die CDU in ihrem Papier auch viele Ideen als sogenannte Prüfaufträge auf – die Verwaltung soll ermitteln, was sich umsetzen lässt, und konkrete Vorschläge dazu machen.

Ausschreibungen: Die Gemeinde soll öffentliche Maßnahmen so gestalten, dass keine europaweiten Ausschreibungen nötig sind – also die entsprechenden Schwellenwerte unterschreiten. In der Folge sollen heimische Unternehmen mehr profitieren. Um Vergaberichtlinien zeitlich begrenzt zu lockern, soll die Gemeinde ihren Einfluss auf die Landesebene prüfen. Zudem soll sie Investitionsvorhaben nennen, die sich beschleunigen ließen.

Lokaler Rettungsschirm: Um in ihrer Existenz bedrohten Unternehmen zu helfen, könnte die Gemeinde Bürgschaften bereitstellen oder Unternehmensdarlehen vergeben, so die CDU. Abgesichert werden könnte das Engagement über zeitlich befristete Unternehmensbeteiligungen.

Gewerbegrundstücke: Um ein Wachstum nach der Corona-Krise zu ermöglichen, soll die Gemeinde für eine aktive Wirtschaftspolitik den Ankauf weiterer potenzieller Gewerbeflächen sondieren.

Netzwerke: Für den Austausch und Kooperationen zwischen Unternehmen in Isernhagen soll die Gemeinde Plattformen und Veranstaltungen organisieren. Der CDU schwebt dafür die Gründung eines eigenen Wirtschaftsclubs für Isernhagen vor. Der bereits existierende Wirtschaftsklub Wir, der sich als Netzwerk für die Nordregion Hannover versteht, „ist uns zu weit weg“, sagt Lübeck.

CDU : Manche Investition besser verschieben

Was die geplanten Investitionen angeht, bekennt sich die CDU zum Feuerwehrhausbau in F.B., zur Bereitstellung eines Grundstücks für das neue Hallenbad und zum Umbau der Grund- zu Ganztagsschulen. Bremsen will sie, sofern möglich, die weitere Fassadensanierung am Gymnasium. Zeitlich gedehnt werden soll mit Blick auf die Finanzlage die Sanierung des Altwarmbüchener Zentrums.

Von Frank Walter