Corona: Bürgermeister droht mit Strand-Sperrung an Seen bei Verstößen

Noch liegt für den Altwarmbüchener, den Kirchhorster und den Hufeisensee in Isernhagen H.B. keine Allgemeinverfügung vor, diese während der Osterfeiertage zu sperren – doch Isernhagens Bürgermeister Arpad Bogya kündigt jetzt an, ein solches Betretungsverbot durchzusetzen, falls die Besucher bereits an diesem Wochenende gegen das Kontaktverbot verstoßen sollten. „Wir werden mit unserem Ordnungsamt und der Polizei intensiv kontrollieren“, sagt Bogya.

Schon am Donnerstag hatten die Städte Wunstorf und Neustadt bekannt gegeben, dass sie mit Blick auf Tagestouristen zwischen Karfreitag und Ostermontag stark frequentierte Bereiche am Steinhuder Meer schließen werden. „In Isernhagen haben es alle noch selbst in der Hand, ob wir die Strände offen lassen“, sagt der Bürgermeister und weist darauf hin, dass die geltenden Regelungen weder das Picknicken noch das Grillen und erst recht keine feuchtfröhlichen Partys zuließen.

Kontrollen rund um die Uhr und kreuz und quer an den Seen

„Jeder hat den vorgegebenen Abstand von 1,50 Meter einzuhalten“, sagt Bogya und betont, niemand spreche sich gegen einen Spaziergang zu zweit aus. „Doch wenn wir bei unseren Rundgängen feststellen, dass zu viele die jetzigen Verbote nicht ernst nehmen, dann machen wir ernst“, sagt er. Seinen Angaben zufolge werden sowohl Polizeibeamte als auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes, unterstützt vom Team der Jugendpflege, die Strandbereiche kontrollieren: „Kreuz und quer und auch außerhalb aller Bürozeiten“, sagt Bogya. Bei einem Verstoß informiere die Gemeinde dann die Region, die wiederum für die Verfahren verantwortlich zeichne, sagt Svenja Theunert, bei der Isernhagener Verwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Wer Feiernde, Grillfreunde oder Ausflügler in großen Gruppen beobachtet, sollte sich bei der Polizei Burgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden, sagt ein Sprecher und fügt hinzu, Beamte des Einsatz- und Streifendienstes seien am gesamten Wochenende unterwegs an neuralgischen Punkten. Dabei können Gemeinde und Polizei durchaus auf Erfahrungen zurückgreifen: Auch zu Himmelfahrt untersagt sie seit Jahren via Allgemeinverfügung unter anderem Partys am Hufeisensee – mit Erfolg.

Auch die Polizei Hannover nennt eine Nummer für Corona-Anfragen und -Meldungen: Es ist eine neue Telefonnummer für Hinweise, die keinen Notruf darstellen,eingerichtet worden. Unter der Rufnummer (0511) 1094444 steht die Polizei rund umdie Uhr zur Verfügung.

