Isernhagen F.B

Der bekannte Clown und Comedian Peter Shub kommt mit seinem neuen Soloprogramm am Donnerstag, 30. Mai, ins KulturKaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. Um 20 geht’s los.

Lange Zeit spricht er nur durch seinen Körper. Lässt sich von einer Leine ziehen, an der kein Hund läuft, hängt als Kleiderbügel in einem Mantel so krumm an der Garderobe, dass der Kopf im Mantelinneren fast verschwunden ist, verlängert seinen Arm endlos, rückt den schiefen Hals mit dem Krachen eines Plastikbechers wieder gerade, bevor er sich an einem Kamerastativ zu schaffen macht, das scheinbar laufen kann. Mit Gesten, Blicken und Zurufen fasziniert Peter Shub sein Publikum. Gang, Blicke, Gestik, Rhythmus, Balance, Nachahmung – alles passt, sparsam und punktgenau. Man hat Spaß an Clown Peter Shub, der mit winzigsten Details vorführt, wie Freude, Missgunst oder falsche Fährten entstehen.

Kunstvolle Komik statt Banalitäten

Aber worüber lacht man da eigentlich? Wie bei jedem guten Gag denkt das Publikum das zu Ende, was der Komiker gar nicht aussprechen muss. Und doch – er spricht, er singt, er rezitiert Gedichte, erzählt aus seinem Leben. Anders als viele, die Banalitäten auswalzen, spielt Peter Shub kunstvolle Komik mit Aussparungen. Sie entsteht durch Kontraste, Missverständnisse, durch scheinbare Unfälle. Der bekannte Clown zeigt zwei Stunden Comedy zwischen Slapstick, Körperkomik und absurdem Humor.

Shub hat Schauspiel studiert

Peter Shub ist 1957 in Philadelphia geboren, verbrachte seine Kindheit in New York und studierte Soziologie in Philadelphia. Dort erlebte er einen Zauberer auf der Straße und war fasziniert. Raus in die Welt wollte er auch und nach bestandenem Studium packte er die Koffer und landete in Europa, genauer gesagt in Paris und besuchte dort eine Schauspielschule. ”Eigentlich wollte ich ja ernsthafter Schauspieler werden, aber immer wenn ich auf der Bühne stand, haben die Leute gelacht. Da habe ich verstanden, genau das ist meine Stärke“, sagt Shub über seinen Karriereweg.

Kartenvorverkauf läuft

Der Eintritt zu seiner Show in Isernhagen kostet an der Abendkasse 35 Euro, Besucher bis 15 Jahre zahlen 25 Euro. Im Vorverkauf gibt es die Karten für 30 Euro (ermäßigt 20 Euro) unter Telefon (05139) 978 90 50 oder (0172) 434 10 92 sowie per E-Mail info@rautenkranz-kultur.de. Einlass ist ab 18.30 uhr.

Von Carina Bahl