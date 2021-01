Altwarmbüchen/Kirchhorst

Pastor Sebastian Müller trägt keinen Talar, er steht auch nicht in der Christophoruskirche in Altwarmbüchen am Altar. Nein, in dem achtminütigen Film auf Youtube trägt der 34-Jährige Jeans und steht in seinem Wohnzimmer, direkt neben einer großen grauen Couch. „Willkommen auf Pastors Sofa“, sagt Müller mit einem Lächeln in die Kamera, ausgestattet mit einem kleinen Mikrofon am Hemd. Er bietet seinem Publikum in den nächsten acht Minuten einen Gottesdienst, wie er wohl erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie denkbar ist.

Anzeige

Müller und seine Frau Jessica Jähnert-Müller, die Pastorin in St. Nikolai in Kirchhorst ist, sind inzwischen Profis im Drehen von Filmen. Los ging es im ersten Lockdown. Am 22. März ging zum ersten Mal ein Andachtsvideo auf dem neuen Youtubekanal der Christophoruskirche Altwarmbüchen online. „Das war am Anfang alles sehr improvisiert“, erinnert sich Jähnert-Müller. „Wir haben meinen Mann in den Altarraum der Christophoruskirche gestellt, ein Handy auf einem wackeligen Stapel Gesangbücher postiert, und dann ging es los.“ Mittlerweile sind 32 Gottesdienstvideos auf der Youtube-Seite der Altwarmbüchener Kirchengemeinde zu sehen. Auf dem Kanal der St.-Nikolai-Gemeinde Kirchhorst sind es 14. Und jede Woche kommt ein weiteres hinzu. Das aktuellste Video ist jeweils auf www.christophorus-awb.de und www.nikolai-online.de zu finden.

Richtiges Mikrofon und professionelles Schnittprogramm

Statt Gesangbüchern und Handy setzen die Pastoren inzwischen auf ein richtiges Mikrofon, eine Videokamera und ein professionelles Schnittprogramm auf dem Computer. Auch inhaltlich haben sich die Andachten deutlich verändert. „Unsere ersten Videos haben wir direkt im Kirchenraum aufgezeichnet“, sagt Jähnert-Müller. „Doch dann haben wir uns gefragt: Wo schauen unsere Besucher die Gottesdienste an? Vermutlich in der heimischen Küche, auf der Terrasse oder auf dem Wohnzimmersofa.“ Die Idee zu „Auf Pastors Sofa“ war geboren. „Unser Ziel ist es, mit diesen Videos trotz aller Corona-Abstände den Menschen nahe zu sein“, sagt sie.

Zu den Andachten gibt es auch viel Musik – eingespielt von Kirchenmusikerin Susanne Fiedler, die seit 21 Jahren in Altwarmbüchen wortwörtlich den Ton angibt. „Wir sind stolz, dass wir keine Musik aus der Dose nutzen müssen“, sagt Müller. Fiedler spielt Orgel, Klavier, Flöte und Cello – für die Aufnahmen hat sie zudem immer wieder ehrenamtliche Musiker als Begleiter dabei.

Resonanz auf Youtube-Andachten ist gut – Idee wird fortgesetzt

Die Resonanz auf die Onlinegottesdienste bei Youtube ist beachtlich. Teils fast 260-mal wurden die Filme angeschaut. So viele Besucher zählt ein regulärer Sonntagsgottesdienst weder in Altwarmbüchen noch in Kirchhorst noch in beiden Kirchen zusammen. „Selbst wenn es uns bald wieder möglich ist, Präsenzgottesdienste zu feiern, wollen wir wenigstens einmal im Monat weiterhin Videoandachten drehen“, sagt Müller. Gemeindemitglieder, die analoge Andachten bevorzugen, können am Wochenende stets von 9 bis 16 Uhr in St. Nikolai Musik und Texte hören. Zudem liegen sonnabends an den Kirchentüren in Kirchhorst und Altwarmbüchen Andachten zum Mitnehmen aus – für den eigenen Gottesdienst zu Hause, vielleicht auf dem Sofa?

Von Carina Bahl