Altwarmbüchen

Mit einem Konzertspaziergang zwischen der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche und der eigenen Christophoruskirche hat Altwarmbüchens evangelische Kirchengemeinde am Wochenende ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Viele Besucher beim Konzertspaziergang

Mit einem Gemeindelied auf den Lippen hielten die Kirchgänger kurz vor 18 Uhr am Sonnabend in der Christophoruskirche Einzug. Sie kamen aus der Heilig-Kreuz-Kirche, wo sie den ersten Teil des Sommerkonzerts erlebt hatten. Chor, Erwachsenen- und Kinderflötengruppe boten ein reichhaltiges Programm, das von Kirchenliedern aus dem 16. Jahrhundert bis zum modernen „Potatoe-Rag“ von Gerald Schwertfeger reichet. In der Christophoruskirche traten die gleichen Musikgruppen auf und die beiden Chöre vereinigten sich. Zusätzlich vom Posaunenchor ergänzt, der sich mit Verdis „Triumph-Marsch“ hervortat. Den Schluss gestalteten der Doppel-Chor, die vereinigten Flötengruppen und der Posaunenchor mit dem „Halleluja“ von Michael Praetorius. Viele Besucher kamen zum Konzert – und feierten mit. Am Sonntag gratulierte Landessuperintendentin Petra Bahr zum 50-Jährigen.

Neues Gemeindehaus : Abrissbagger kommen im Frühjahr

Ein besonderes Geschenk, das sich die Kirchengemeinde quasi selbst zum runden Geburtstag macht, sind die Pläne für das neue Gemeindehaus an der Bernhard-Rehkopf-Straße. „Unser Architekt hat jetzt die Planung fertig“, sagt Pastor Sebastian Müller. Im Frühjahr – wenn der Frost aus dem Boden ist – sollen die Abrissbagger anrücken und das alte Gemeindehaus an der Bernhard-Rehkopf-Straße dem Erdboden gleichmachen. Allein der Kirchraum selbst und der Anbau, in dem sich bis nächstes Jahr noch eine Kindergartengruppe befindet, bleiben stehen. Im Sommer soll dann der Neubau des Gemeindehauses beginnen. „Wir rechnen mit einem Jahr Bauzeit“, sagt Müller. Wenn alles nach Plan verlaufe, könne Christophorus also im Herbst 2021 das neue Gemeindehaus einweihen.

Das Gemeindehaus der Christophoruskirche soll im nächsten Jahr abgerissen werden. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Gottesdienste auch in der Bauphase in der Kirche?

Für die Zeit zwischen Abriss und Einweihung wird die Kirchengemeinde jede Menge Flexibilität an den Tag legen müssen. Einerseits werde man das Angebot von Heilig Kreuz annehmen, dort sich mit einigen Gruppen zu treffen. Heilig Kreuz war während der Bauphase der neuen katholischen Kirche ebenfalls in die evangelische Kirche ausgewandert. „Aber wir versuchen mit dem Architekten auch gerade eine Lösung zu finden, wie es trotz Baustelle weiter Gottesdienste in der Kirche geben kann“, sagt Müller. Vor allem technische Fragen seien da noch zu beantworten. „Wir brauchen ja Strom und eine Heizung in der Kirche.“ Wenn die Kindergartengruppe im Sommer den Anbau verlässt, sollen dort die Jugendgruppen ein Zuhause finden. „Wir wollen das Angebot von Heilig Kreuz nicht überstrapazieren“, sagt Pastor Müller. Schließlich gebe es mit den zahlreichen Gruppen, der Tafel-Ausgabe und anderen Treffen fast täglich Angebote in Christophorus, die dann irgendwo unterkommen müssten.

Kindergarten-Anbau könnte Mietwohnung werden

Die Zukunft des Kindergarten-Anbaus ist derweil noch nicht gewiss. „Klar ist, dieser große Raum steht uns nicht zu“, erklärt Müller. Die Landeskirche berechnet die Raumgröße nach Mitgliederzahlen. Einen Abriss wolle man dennoch vermeiden. „Wir müssten nur selbst für die Unterhaltung aufkommen“, sagt Müller. Der erste Plan des Kirchenvorstandes sehe vor, nach dem erfolgreichen Neubau des Gemeindehauses den Kita-Anbau zu einer Wohnung umzubauen. „Wir könnten dort günstigen Wohnraum anbieten und die Miete nutzen, um beispielsweise unsere Kirchenmusikerin zu finanzieren“, sagt Müller. Das sei bisher aber nur eine Idee.

Von Jürgen Zimmer und Carina Bahl