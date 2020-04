Christophorus Altwarmbüchen kürt Sieger des Malwettbewerbs

Altwarmbüchen

Weil in diesem Jahr auch in der Christophoruskirche in Altwarmbüchen zum Osterfest keine Gottesdienste gefeiert werden durften, hatte Pastor Sebastian Müller Kinder bis zwölf Jahre zu einem Ostermalwettbewerb aufgerufen. „Da auch unser Familiengottesdienst am Ostermontag ausfallen musste, haben wir uns für die Kinder diese Zuhause-Aktion überlegt“, sagt Müller. Fast 50 bunte Osterbilder sind mittlerweile in der Kirche eingetroffen, die meisten davon aus Altwarmbüchen. Aber nicht nur: „Ein Bild hat uns sogar aus Dänemark erreicht“, so der Pastor.

Kinder malen viele Oster-Motive

Viele Osterhasen, Ostereier und Frühlingsblumen sind auf den Bildern zu sehen. Da der Malwettbewerb von der Kirche ausgerufen wurde, haben einige Kinder auch biblische Motive gemalt. „Sehr kreativ finde ich das Bild eines Jungen, der dem Osterhasen ein kleines Kreuz in die Hand gedrückt hat“, so der Pastor.

Nun stehen die Gewinner fest. In der Gruppe der bis zu Dreijährigen hat Carl Görbing das schönste Bild gemalt. Bei den Vier- bis Sechsjährigen gibt es gleich zwei erste Plätze, die Maja Sonnemann und Christopher Bernd belegen. Bei den Älteren haben Luna Kleiner und Johannes Bernt die ersten Plätze belegt. Mittlerweile haben alle Kinder, die am Malwettbewerb teilgenommen haben, Post mit einem kleinen Dankeschön von Pastor Müller erhalten: Die Preisträger haben jeweils ein Kinderosterbuch bekommen.

„Unser Wunsch ist es, dass wir alle Osterbilder ausstellen, wenn die Kirche wieder regulär geöffnet werden kann“, sagt Pastor Müller. „Bis dahin werden wir im Schaukasten vor der Kirche schon mal die Bilder ausstellen, die auf den ersten Plätzen sind.“

