Da kann sich die Gemeinde endlich wiedersehen: Christophorus in Isernhagen-Altwarmbüchen lädt für Himmelfahrt zu einem Gottesdienst auf der Wiese am Glockenturm ein. Ein zweiter Freiluftgottesdienst ist auch schon terminiert.

So wie beim Kartoffelmarkt in anderen Jahren (Bild) will die Christophorus-Kirchengemeinde Altwarmbüchen nun sein Außengelände für einen Gottesdienst nutzen. Quelle: Sybille Heine (Archiv)