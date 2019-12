Hört der Engel helle Lieder: Chor Good News füllt Christophoruskirche zweimal hintereinander

Altwarmbüchen

Die Adventskonzerte des Gospelchores Good News in der Chris­tophoruskirche Altwarmbüchen haben bereits Tradition – und sie sind heiß begehrt. Am Sonntagnachmittag fanden etliche Besucher keinen Sitzplatz, was sie allerdings nicht hinderte, ihre Begeisterung für den sangesfreudigen Chor durch lang anhaltendes Klatschen zu dokumentieren. Auch das erste Konzert am Sonnabend war ausverkauft.

Good-News-Sänger sind gut aufgelegt

Eine bunte Mischung aus Pop, Gospel und traditionellen internationalen und deutschen Weihnachtsliedern stand auf dem Programm des Chores. Leiter Björn Vüllgraf hatte zur Begleitung den Pianisten Benjamin Schramm mitgebracht. Am Bass war Jörg Förster zu hören, an den Drums Thomas Richter. Dass der Chor bestens aufgelegt und fein abgestimmt war, hörte man bereits beim ersten Lied „Happy Xmas“, einem Song von John Lennon und Yoko Ono aus dem Jahr 1971.

Mitglieder des Chors moderierten abwechselnd und beschrieben die einzelnen Lieder – oft humorvoll, aber immer informativ. Es gab auch diverse Soli zu hören: Sabine Herzig trug „Stand By Me“ vor, den weltbekannte Rhythm- und Blues-Song von Ben King aus dem Jahr 1961, der seitdem unzählige Male gecovert wurde. Herzigs Version belohnten die Zuhörer mit einem Extra-Applaus.

Nicht alle fanden einen Sitzplatz beim Adventskonzert von Good News in der St. Christophorus-Kirche Altwarmbüchen Quelle: Jürgen Zimmer

Zu hören gibt es Lieder aus aller Welt

Das französisches Volkslied „Hört der Engel helle Lieder“ aus dem 18. Jahrhundert ist eine gesangliche Offenbarung, die der Chor bravourös umsetzte: „Was tat der Engel euch kund? Gloria, Gloria, Gloria in excelsis.“ Ein wunderbares Lied reihte sich ans andere. „Better Place“ von Rachel Platten etwa, das von acht Chorsängern vorgetragen wurde. Oder der Gospel „ Glory Train“, gesungen von einem Fünfer-Ensemble. „Feliz navidad“ fehlte ebenso wenig wie „White Christmas“ oder das schwedische „Jul, Jul, stralende Jul“, das einst eine Sängerin des Chors aus ihrer schwedischen Heimat mitgebracht hatte. Am Ende eines vielseitigen Konzertes durften die Besucher bei „Stille Nacht“ mitsingen, so sie sich trauten.

Chor agiert vielsprachig und -stimmig

Ob auf Englisch, Schwedisch, Spanisch oder Deutsch – der Chor sang alles frei, ohne Text- oder Notenblatt. Vüllgraf, der selbst im Bigband-Jazz zu Hause ist und auch noch ein eigenes Orchester leitet, hat in den vielen Jahren seiner Chorleitung Good News seinen Qualitätsstempel aufgedrückt, ohne dass die Freude am Singen bei den Chormitgliedern verloren ging. Ganz im Gegenteil: Sieht man bei einem Konzert in die Gesichter der rund 60 Sänger, erkennt man diese auf Anhieb – wie auch die sichere Gelassenheit im Bewusstsein ihres Könnens.

Von Jürgen Zimmer