Altwarmbüchen

Auch in diesem Jahr gibt es eine Adventskalenderaktion vom Verein Caspo, der das Sozialkaufhaus 2.HeimArt in Altwarmbüchen betreibt. So können Kreative nicht nur etwas Schönes basteln, sondern erhalten auch an 24 Tagen im Dezember eine kleine Überraschung. Dafür sucht der Verein noch kreative Helferinnen und Helfer.

Lockdown sorgte für neue Idee

Im vergangenen Jahr rief der Verein die weihnachtliche Initiative ins Leben. Der Lockdown verhinderte die traditionelle Winterwerkstatt und regte unfreiwillig zu neuen Projekten an. Leiterin Katja Jelinek und ihrem Team kam schließlich die Idee des kreativen Adventskalenders. 24 Personen aus Isernhagen und Umgebung hatten die Möglichkeit, die neu gewonnene Zeit in den eigenen vier Wänden zu nutzen und je eine Kleinigkeit zu basteln. Mit Erfolg: Direkt zum Projektstart folgten viele junge Künstlerinnen und Künstler dem Aufruf des Vereins und bemühten sich um eine Nummer.

Die überwältigende Teilnehmerzahl sorgte bei den Verantwortlichen für außerordentliche Freude. Aus diesem Grund haben sie sich für eine zweite Ausgabe des Kalenders entschieden. Caspo sucht für den anstehenden Advent wieder 24 Künstlerinnen und Künstler, die für jeden Kalendertag etwas basteln, es in einem kleinen Päckchen verpacken und dieses mit einer Ziffer versehen.

Zu den Geschenken gehörte unter anderem eine selbst gekochte Marmelade. Quelle: Katja Jelinek

Teilnahme noch möglich

Noch bis Sonnabend, 27. November, können die kleinen Überraschungen im Sozialkaufhaus 2.HeimArt, An der Riehe 31, in Altwarmbüchen abgegeben werden. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich im Anschluss am Dienstag, 30. November, einen der Adventskalender abholen und sich jeden Tag über ein selbst gebasteltes Kunstwerk freuen. Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an k.jelinek@caspo-ev.de an.

Von Niklas Borm