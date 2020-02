Wahl im Herbst 2021: Wird Tim Mithöfer (CDU) Isernhagens neuer Bürgermeister?

Isernhagen

Der Bürgermeisterwahlkampf in Isernhagen ist eröffnet: Die CDU schickt ihren Gemeindeverbandsvorsitzenden Tim Mithöfer in die Wahl um das höchste Amt im Rathaus. Der Kirchhorster soll bei der Kommunalwahl im Herbst 2021 Amtsinhaber Arpad Bogya ( CDU) beerben. Damit steht gleichzeitig fest, dass Bogya entgegen hartnäckigen Gerüchten nicht vorzeitig aus dem Amt scheiden wird.

Formelle Wahl durch die CDU-Mitglieder folgt noch

Auf einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung sprachen sich die anwesenden Christdemokraten nun für Mithöfer als Kandidaten aus. Dies geschah laut des Gemeindeverbandsvorstandes mit großer Mehrheit. Das Votum erfolgte per Handzeichen, ausgezählt wurde nicht. Formell ernennen für die Eintragung in die Wahlliste will die CDU ihren Kandidaten bei einer weiteren Mitgliederversammlung im September.

„Ich weiß noch gar nicht, ob mich das reizen würde“: So hatte Mithöfer vor knapp einem Jahr, kurz nach seiner Wahl an die Spitze der CDU Isernhagen, im Gespräch mit dieser Zeitung die Frage nach Ambitionen auf das Bürgermeisteramt beantwortet. „Seit meinem Amtsantritt ist die Idee dann gereift“, sagte der 45-Jährige am Freitag. „Ich möchte mein Umfeld aktiv fördern, und das Bürgermeisteramt gibt mir die Instrumente, das zu tun.“ Tatsächlich hatte die CDU bereits seit mehreren Monaten nach einem Nachfolger für Bogya gesucht. Bis Jahresende standen dabei Mithöfer zufolge auch noch zwei weitere Gesprächspartner im Fokus.

Mithöfer : Unternehmer und zweifacher Familienvater

Der zweifache Familienvater aus Kirchhorst, selbstständig als Unternehmensberater und in der Immobilienbranche tätig, war 2012 mit seiner Ehefrau nach Isernhagen gezogen. In seiner ehemaligen Heimat Melle bei Osnabrück hatte er die Junge Union geführt und fünf Jahre lang ein Ratsmandat innegehabt. In Isernhagen bekleidet er bislang „nur“ das Parteiamt, hat aber kein Mandat. Bis zur Wahl bleiben der CDU nun rund eineinhalb Jahre, um ihren Bürgermeisterkandidaten den Wählern bekannter zu machen. „Ich werde mit vielen Bürgern sprechen, sie nach ihren Erwartungen befragen, zuhören und lernen“, kündigte Mithöfer an.

Für den Fall seiner Wahl will sich Mithöfer unter anderem dafür einsetzen, dass das Kinderbetreuungsangebot weiterhin bedarfsgerecht ausgebaut wird. Für Menschen jeder Generation müsse es Wohnraum in Isernhagen geben, „alle sollen sich wohlfühlen“. Gleichzeitig müsse die Gemeinde trotz der nun anstehenden Investitionen den Schuldenabbau beibehalten und die Neuverschuldung auf das Notwendige beschränken.

Bogya : „Ich bleibe bis Herbst 2021 im Amt“

Bürgermeister Bogya bestätigte am Freitagmittag auf Nachfrage entsprechende Gerüchte: Er habe tatsächlich eine Zeit lang überlegt, vor Ablauf seiner Amtsperiode aus dem Rathaus auszuscheiden. Die eigene Gesundheit sei der Grund dafür gewesen. Diese Idee habe er aber nach Rücksprache mit seiner Familie und einigen Politikern mittlerweile verworfen. „Ich bleibe regulär bis zum Herbst 2021 im Amt“, sagte der dann 68-Jährige. Andernfalls hätten die Isernhagener Parteien auch innerhalb kurzer Zeit zwei Wahlkämpfe absolvieren müssen. „Das hätte sie stark gefordert.“

Bei der nun beendeten Kandidatenfindung für seine Nachfolge war Bogya, der selbst das CDU-Parteibuch besitzt, involviert. Intern habe er seine Meinung gesagt, öffentlich tue er das nicht, betonte der N.B.er. Als Bürgermeister sei er zur Unabhängigkeit verpflichtet und werde nicht in den Wahlkampf eingreifen.

Von Frank Walter