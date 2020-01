Isernhagen H.B

Auf einen Abend mit Blues, Gospel und Southern-Soul können sich die Besucher der Blues Garage am Freitag, 24. Januar, freuen. Mit Bywater Call tritt eine kanadische Band auf, die nach eigenem Bekunden bereits mit ihrem Debüt-Album die Blues-Szene in Toronto begeisterte. Seit Anfang des Jahres sind sie auf Europatournee und machen auch in Isernhagen Station, wo sie mit ihrer Musik das Publikum ebenfalls mitreißen wollen.

Bywater Call hatte bereits viele Auftritte

Sängerin Meghan Parnell und Gitarrist Dave Barnes gründeten die aus Toronto stammende Band im Jahr 2017. Gemeinsam mit den weiteren Bandmitgliedern Bruce McCarthy (Schlagzeug), Mike Meusel (Bass), Alan Zemaitis (Keys), Stephen Dyte (Trompete) und Julian Nalli (Tenorsaxofon) hatten sie bereits viele Auftritte. Unter anderem spielten sie auf dem Tremblant International Blues Festival sowie dem Toronto Jazz Festival. Zudem hat Bywater Call den Toronto Blues Society Talent Search gewonnen und nahm an der Internationalen Blues Challenge teil. Mit ihrem grobkörnigen und rauen, aber zugleich auch emotionalen Gesang sowie Elementen von Blues, Soul und Rock ’n’ Roll versucht die Band, ihre Zuhörer zu begeistern.

Das Konzert von Bywater Call an der Industriestraße 3-5 beginnt um 21 Uhr, der Einlass startet bereits ab 19 Uhr. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktplatz 5 in Langenhagen. Zudem ist eine Reservierung der Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de möglich. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 25 Euro.

Von Lisa Otto