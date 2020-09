Isernhagen

Nach fünf Jahren hat die Region Hannover einen neuen Nahverkehrsplan aufgestellt. Die Kommunen sollen sich nun zu den darin dargestellten Zielen äußern. Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses der Gemeinde Isernhagen tun sich jedoch schwer, sich mit den Ergebnissen des 106 Seiten umfassenden Papiers anzufreunden.

Linie 900 soll nicht mehr im Gewerbegebiet halten

Eine konkrete Änderung, die schon mit dem Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres eintreten soll, sorgt für Irritationen: Die sogenannte SprintH-Linie 900, die derzeit zwischen Burgdorf und der Daimlerstraße im Gewerbegebiet Altwarmbüchen verkehrt, soll bis zum Hauptbahnhof Hannover weitergeführt werden. Und das mit einer geänderten Streckenführung in Altwarmbüchen: Der Bus steuert das Gewerbegebiet zukünftig nicht mehr an, sondern fährt auf der Hannoverschen Straße entlang. „Ich finde es total unsinnig, die Linie neben der Stadtbahntrasse verkehren zu lassen. Das hat für uns keinen Mehrwert“, sagte Fabian Peters (Grüne).

Für das Vorhaben muss an der Hannoverschen Straße nahe der Stadtbahnhaltestelle Opelstraße auf beiden Seiten jeweils eine neue Bushaltestelle gebaut werden. Peters plädierte dafür, die Linie 900 an der Opelstraße enden zu lassen und dafür die Taktung der Busse in Richtung Burgdorf zu verdoppeln – wer zum Hauptbahnhof wolle, könne die Stadtbahn nutzen.

Politiker fordern bessere Taktung

Ein weiterer Punkt, der den Isernhagener Politikern am Herzen liegt, ist eine bessere Taktung der Abfahrtszeiten – nicht zuletzt am Bahnhof in Isernhagen H.B. „Es kann nicht sein, dass ein Bus fünf Minuten vorher losfährt, bevor ein Zug ankommt“, sagte Heinrich Bätke ( CDU). Bauamtsleiterin Heike Uphoff nahm die Empfehlung entgegen und merkte an, dass die Busfahrer derzeit keinerlei Informationen über den Status der Züge erhalten. „Man kann aber eine sogenannte Anschlusssicherung fordern“, sagte Uphoff. Das könnte so aussehen, dass die Busfahrer eine digitale Anzeige im Blickfeld haben, auf der vermerkt ist, wann der nächste Zug ankommt.

Ringlinie weiterhin gewünscht

Auch die Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen ist den Politikern wichtig: Sie fordern weiterhin eine Ringlinie, die die Dörfer miteinander verbindet. Die Region wiederum zählt sinkende Fahrgastzahlen in den Bussen zwischen einzelnen Ortsteilen oder Nachbarkommunen. Laut Gemeindeverwaltung liegt das nicht zuletzt daran, dass die Angebote im öffentlichen Nahverkehr sich immer weiter auf das Hauptziel Hannover ausrichten. Die Region fordert nun konkretere Pläne für eine eventuelle Ringlinie in Isernhagen. „Wir hatten 2017 und 2019 bereits konkrete Vorschläge im Rat gemacht“, kritisierte Reinhard Lensch ( SPD) die Forderung der Region. Auch für Peters war es „eine Frechheit, das Thema Ringverkehr wieder an uns zurückzuspielen. Wieso sollen wir uns Gedanken machen? Die Region hat doch genug Verkehrsplaner.“

Zu viele Themen, so der Tenor aus Isernhagen, blieben im Nahverkehrsplan für die nächsten fünf Jahre zu schwammig: Zwar ist von der Schaffung 10.000 weiterer Bike-&-ride-Plätze die Rede – doch wo diese im Gemeindegebiet entstehen könnten, werde nicht aufgeführt. Auch der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs in Isernhagen H.B. werde nur erwähnt, aber nicht mit zeitlichen Angaben hinterlegt.

Isernhagen ist Vorreiter in der Region

Lobend erwähnt die Region, dass Isernhagen die einzige Kommune rund um Hannover ist, in der es in jedem Ortsteil eine barrierefreie Bushaltestelle gebe. Von 121 Haltestellen in Isernhagen sind 63 bereits umgebaut. Peters wünschte sich jedoch, den Ausbau barrierefreier Haltestellen noch weiter voranzutreiben. Es sei nicht förderlich, sich damit zu rühmen, dass andere Kommunen noch schlechter aufgestellt seien.

Von Mark Bode