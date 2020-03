Kunstverein-Vorsitzender Stefan Rautenkranz mahnt: Corona-Krise ist für Künstler existenzbedrohend

Isernhagen/Burgwedel

Der Ausfall von Veranstaltungen in der Corona-Krise trifft Kleinunternehmen wie Cafés und Kulturschaffende besonders hart. Zudem sind beide Bereiche häufig voneinander abhängig. Stefan Rautenkranz, Inhaber des Kulturkaffees Rautenkranz in Isernhagen F.B. und Vorsitzender des Kunstvereins Burgwedel-Isernhagen, kennt die Perspektive der Kulturszene und der Veranstalter gleichermaßen. Er und seine Frau Karin appellieren nun in einem Brief an die Landesregierung, Kleinstunternehmern und Selbstständigen mit unbürokratischen Sofortmaßnahmen zu helfen.

Herr Rautenkranz, Sie fordern in Ihrem Brief an die Landesregierung Soforthilfe für Selbstständige auch in Niedersachsen. Wie ist denn die aktuelle Situation im Kulturkaffee?

Wir haben bis Ende April alle unsere Veranstaltungen wie Kabarette und Konzerte abgesagt und mussten inzwischen unseren Cafébetrieb ebenfalls schließen. Zunächst hatten wir nur noch sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, aber da kamen auch kaum Gäste. Zusätzlich haben wir im Moment nur Stornierungen für Familienfeiern und andere private Veranstaltungen.

Wie wirkt sich das vor allem finanziell auf Ihren Betrieb aus?

Unseren beiden 450-Euro-Kräfte, die uns sonst bei Veranstaltungen und Feiern unterstützt haben, mussten wir bereits in der vergangenen Woche kündigen. Wir haben gerade ja keine Arbeit für sie. Zum einen wäre dies für uns eine große finanzielle Belastung gewesen, zum anderen müssen auch unsere Angestellten Klarheit haben. Dann müssen wir noch den Preis für bereits gezahlte Eintrittskarten zurückzahlen. Vom einen auf den anderen Tag haben wir keine Einnahmen mehr, doch die Fixkosten bleiben.

Haben Sie durch die Absagen der kulturellen Veranstaltungen denn sonstige finanzielle Nachteile?

Vorauszahlungen an die Künstlerinnen und Künstler mussten wir nicht leisten, und wir müssen auch kein Ausfallhonorar zahlen. Weil wir gute persönliche Verbindungen zu ihnen haben, hatten wir auch bisher keine Probleme damit, ihnen abzusagen.

Als Kunstverein-Vorsitzender wissen Sie auch, wie es gerade den Kulturschaffenden geht. Was bedeutet das Coronavirus für sie?

Wir haben vom Kunstverein bis Ende April alle Aktivitäten abgesagt, darunter Fahrten zur Buchmesse und einer Kunstmesse, da diese ebenfalls ausfallen werden. Für die Künstler ist die Situation existenzbedrohend. Sie sind meist finanziell auf sich allein gestellt, haben oftmals keine Rücklagen. Sie sind auf die Einnahmen der Auftritte angewiesen, können als Freiberufler aber kein Kurzarbeitergeld beantragen. Ihnen fehlen auch Einnahmen, weil die Saison erst im März wirklich losgeht. Im Januar und Februar ist dagegen kulturell eher wenig los.

Welche Auswirkungen hat das konkret für die Künstlerinnen und Künstler?

Sie haben kein Geld zum Leben. Mir sagen die Künstler, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Mehrere haben mir in Mails geschrieben, dass ihnen das Wasser bis zum Halse steht.

Was glauben Sie, wie es mit der Kulturszene auch in Isernhagen und Burgwedel weitergeht?

Ich denke, dass viele Künstlerinnen und Künstler bald Insolvenz anmelden müssen. Ausgefallene Auftritte können sie nicht einfach im Sommer nachholen, denn dann sind sie auch schon gebucht. Langfristig wird die Kulturszene wohl kleiner werden, ausdünnen.

Haben Sie Lösungsansätze?

Einige große Kulturveranstaltungen werden nun übers Internet übertragen, aber für uns ist das keine Option – wir sind eine Kleinkunstbühne. Den Brief an den Ministerpräsidenten Weil, den Finanzminister Hilbers und Wirtschaftsminister Althusmann haben wir geschrieben, weil die bisherigen Maßnahmen der Regierung bei Selbstständigen und Kleinunternehmern nicht greifen. Wir brauchen auch in Niedersachsen Sofortmaßnahmen, wie sie bereits in Bayern angekündigt wurden, um ihnen zu helfen.

Das Schreiben von Karin und Stefan Rautenkranz an die Landesregierung in voller Länge Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil, sehr geehrter Herr Minister Dr. Althusmann, sehr geehrter Herr Minister Hilbers, wir wenden uns an Sie mit der dringenden Bitte um zeitnahe Aufstellung eines Förderprogramms für Freiberufler, Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern in Niedersachsen analog zum Förderprogramm Ihrer bayrischen Amtskollegen. Wir appellieren an Sie – bitte helfen Sie den Kleinstunternehmern mit unbürokratischen Sofortmaßnahmen. Aufwendige Kreditaufnahmen mit langen Bearbeitungszeiten helfen vielleicht langfristig, aber die Hilfe wird jetzt benötigt! Oftmals haben diese Betriebe nur geringe Liquiditätsreserven. Kurzfristige Einnahmeausfälle können damit sehr schnell in die Insolvenz führen. Die Soforthilfen wären in solchen Fällen existenz- und arbeitsplatzsichernd. Die bereits beschlossenen Erleichterungen bei der Kurzarbeit und die Liquiditätshilfen über Bankbürgschaften greifen in diesen Branchen aus strukturellen Gründen wenig. Wir appellieren an Ihre politische Verantwortung gegenüber Ihren Wählerinnen und Wählern. Karin und Stefan Rautenkranz

Von Elena Everding