Tagesmütter drücken die Schulbank

Wer in Isernhagen einen Krippen- oder Kita-Platz benötigt, hat es schwer. Aktuell fehlen in der Gemeinde rund 50 Betreuungsplätze in den Kindergärten sowie 25 in den Krippen – und das, obwohl Isernhagen seit Jahren neue Kitas baut und ständig mit Stellenanzeigen um Personal wirbt.

Eine Alternative zu einer Einrichtung kann die Betreuung in der Kindertagespflege sein. Wer aber denkt, dass es sich dabei lediglich um interessierte Mütter mit zu viel Zeit handelt, die irgendwie nebenbei Kinder betreuen, liegt falsch: Eine solche Betreuung hat heutzutage längst eine fachlich fundierte Grundlage. „Auch wir haben einen Bildungsauftrag“, sagt Tagesmutter Manuela Lanaras. Um dem noch mehr gerecht zu werden, hat sie sich gemeinsam mit elf weiteren Tagesmüttern aus Isernhagen und Burgwedel dazu entschlossen, an einem Aufbauqualifizierungskurs des Landes Niedersachsen teilzunehmen – mit insgesamt 400 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. „Erzieher bilden sich ja schließlich auch weiter.“ Die Gemeinde Isernhagen machte es möglich, dass sich die Frauen jede Woche für ihre Fortbildung im Rathaus treffen können.

Kurs erweitert das Wissen

Zu den Kursinhalten gehört unter anderem die Kommunikation mit Eltern und Kindern. Die Teilnehmerinnen lernen, wie sie mit gesundem Essen und Bewegungsangeboten die Gesundheit der Kinder fördern können. Zudem erläutern die Referenten die Grundlagen der Sprachentwicklung, sodass die Tagesmütter die Betreuten gezielter dabei unterstützen können. Wie lässt sich die Eingewöhnungszeit möglichst kindgerecht gestalten, wie der Abschied auf Zeit von den Eltern? Wie lernt das betreute Kind, Konflikte selbst zu lösen? In weiteren Unterrichtseinheiten geht es um die rechtlichen Grundlagen der Kindertagespflege.

„Wir haben unsere Grundkenntnisse schon jetzt aufgefrischt und auch erweitert“, sagt Jolanda Krause nach 270 der 400 Unterrichtsstunden. „Der Kurs hat das Wissen richtig gefestigt.“ Doch noch liegen einige Monate des Kurses vor den Teilnehmerinnen – und das neben ihrer Tätigkeit als Tagesmütter.

Lanaras arbeitet schon seit etwa zwölf Jahren als Tagesmutter. „Meine Kinder waren anfangs mit in die Kleingruppe integriert“, erzählt die 49-Jährige. „Als sie dann aus dem Alter raus waren, habe ich trotzdem weitergemacht.“ Noch nicht ganz so lange dabei ist Krause. Bevor sie im März 2014 als Tagesmutter anfing, war sie in einer Fleischerei tätig. „Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich habe festgestellt, dass ich lieber gleich etwas mit Kindern hätte machen sollen.“

Grundqualifizierung ist verpflichtend

Für die Frauen ist die Aufbauqualifizierung aber nicht der erste Kurs. Zuvor hatten sie schon alle den verpflichtenden Grundkurs absolviert, um überhaupt als Tagesmütter arbeiten zu dürfen. Mit Abschluss des jetzigen Aufbaukurses im Juli 2020 werden sie als qualifizierte Tagesmütter anerkannt. Doch schon jetzt nutzen viele Eltern sie als Alternative zu Kindergarten oder Krippe – mit der Konsequenz, dass aktuell alle Plätze in der Kindertagespflege in Isernhagen belegt sind. Neue Tagesmütter sind deshalb gern gesehen.

Wie wird man Tagesmutter oder -vater? Wer selbst als Tagespflegeperson Kinder betreuen möchte, benötigt keine pädagogische Ausbildung. Gefragt sind allerdings Personen, die Freude an der Arbeit mit Kindern und Interesse an deren Bildung und Erziehung haben. Von Vorteil ist es, wenn die angehenden Tagesmütter und -väter Erfahrungen im Umgang mit Kindern mitbringen und ein hohes Maß an Flexibilität und Selbstständigkeit haben. Zudem wird für die Betreuung von Kindern im Alter bis zu 13 Jahren eine Pflegeerlaubnis benötigt, die die Region Hannover erteilt. Die Betreuung der Kinder kann sowohl im Haushalt der Eltern als auch im eigenen Zuhause erfolgen. Wer noch nicht als Tagesmutter oder -vater gearbeitet hat, benötigt zunächst eine Grundqualifizierung. Diese umfasst 160 Unterrichtseinheiten, beispielsweise bei einer Volkshochschule. Ist diese absolviert, kann man eine Aufbauqualifizierung des Landes Niedersachsen anschließen, unter anderem beim Bildungsträger Werk-statt-Schule. Zurzeit sucht das Kindertagespflegebüro der Gemeinde Isernhagen wieder Tagesmütter und -väter für die Betreuung von Kindern vom Säuglingsalter bis zu 13 Jahren. Weitere Informationen gibt es bei Sabine Müller im Familienzentrum St. Margarete, Wietzeaue 2, in Altwarmbüchen, mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr, donnerstags von 13 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung. Müller ist unter Telefon (0511) 60039025 sowie per E-Mail an sabine.mueller@isernhagen.de erreichbar. Infos gibt es auch im Internet auf www.isernhagen.de.

