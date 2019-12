Isernhagen/Burgwedel

Neue Linien, geänderte Abfahrtszeiten: Der Tarif- und Verkehrsverbund Großraum-Verkehr-Hannover (GVH) hat zum 15. Dezember seine Fahrpläne geändert. Für die Verbindungen in Isernhagen und Burgwedel gibt es dabei wieder einige Neuerungen. Aus diesem Grund hat die SPD Alt-Isernhagen bereits zum 47. Mal für die Altdörfer einen speziell auf sie zugeschnittenen Fahrplan zusammengestellt.

Neue Sprinter-Linien eingerichtet

Die größte Veränderung sind dabei die neuen Sprinter-Linien – diese Busse verkehren häufiger als bislang. Zum einen wandelt sich die bisherige Regiobus-Linie 650 in die neue Sprinter-Linie 600, zum anderen wird aus der Line 640 die Sprinter-Linie 900.

Während die Linie 600 zwischen Großburgwedel, H.B., K.B., N.B. und Langenhagen unterwegs ist, verkehrt die Linie 900 zwischen Altwarmbüchen und Burgdorf. Sie wird montags bis sonnabends bis in den Abend über den Stadtbahn-Endpunkt hinaus bis zum A2-Center verlängert. Beide Sprinter-Linien sind sowohl montags bis sonnabends tagsüber jetzt immer im 30-Minuten-Takt unterwegs.

Linie 634 gibt es nicht mehr.

Neue Abfahrtszeiten gibt es auch auf der Buslinie 635, welche zwischen dem Bahnhof in Isernhagen H.B. und Altwarmbüchen verkehrt, und der Linie 620, die zwischen Großburgwedel und Fasanenkrug ( Hannover) fährt. Zudem hat der GVH die Linie 634 zwischen Altwarmbüchen und den Burgwedeler Ortschaften Thönse, Wettmar und Engensen eingestellt. Die Buslinie 630 zwischen Altwarmbüchen und Großburgwedel fährt nun auch das Kirchhorster Gewerbegebiet an.

In Isernhagen und Burgwedel halten mehr Züge

Doch nicht nur im Busverkehr gibt es Änderungen, sondern auch beim Metronom. Sowohl in Richtung Hamburg als auch in Richtung Hannover gibt es an den Wochenenden ein verbessertes Angebot. Während sonnabends und sonntags ein zusätzlicher Zug durch Isernhagen (Abfahrt 4.01 Uhr) und Burgwedel (Abfahrt 4.05 Uhr) nach Hamburg fährt, gibt es in Richtung Hannover gleich drei weitere Verbindungen. Ab dem Isernhagener Bahnhof fahren nun um 2.38 Uhr, 3.43 Uhr sowie um 4.40 Uhr zusätzlich Züge zum Hauptbahnhof. Großburgwedel erreichen diese Züge jeweils vier Minuten früher.

SPD legt Fahrpläne für die Bauerschaften aus

Die neuen Abfahrtzeiten in den Bauerschaften hat die SPD-Abteilung zusammengetragen und extra Fahrpläne angefertigt. Insgesamt 2200 gedruckte Exemplare liegen in Geschäften in den Altdörfern aus. Erhältlich sind die neuen Fahrpläne im Kiosk gegenüber dem Isernhagenhof in F.B., in der Bäckerei in K.B., im Edeka-Markt und in der Post in H.B. sowie im NP-Markt, in der Metzgerei und der Post in N.B.

Daneben hat auch die SPD-Abteilung Kirchhorst die neuen Fahrpläne für die Ortschaft zusammengestellt. 1500 Exemplare haben sie den Kirchhorstern in die Briefkästen gesteckt. Wer noch einen Fahrplan benötigt, kann diesen direkt bei Ortsbürgermeister Herbert Löffler, Im Ellernbruch 21, oder bei Ortsratsmitglied Klaus Gutsch, Mühlenweg 12, abholen. Zudem kann der neue Plan auch im Internet auf www.spd-isernhagen.de/abteilung-kirchhorst heruntergeladen werden.

Von Lisa Otto