Isernhagen F.B

Coronabedingt im ganz kleinen Kreise statt vor großem Publikum hat die Bürgerstiftung Isernhagen ihren diesjährigen Ehrenpreis an Flora Collin vergeben. „Ich bedanke mich sehr für das geschenkte Vertrauen“: Die als Leiterin und Gesicht des Internationalen Frauentreffs über die Gemeinde Isernhagen hinaus bekannte Frau strahlte vor Freude, als ihr Oliver Mengershausen vor dem Kulturkaffee Rautenkranz Blumen und Urkunde überreichte.

Dem tat es sichtlich leid, dass nicht wie sonst üblich bei einer größeren Veranstaltung der Bürgerstiftung tun zu können. „Normalerweise gehört diese Ehrung in den Neujahrsempfang oder einen ähnlich großen Rahmen, aber das lässt die Pandemie noch nicht wieder zu“, sagte er bedauernd. Das vorbildliche bürgerschaftliche Engagement jedenfalls verlange eigentlich danach. Auch wenn Collin sich mit „ihren“ Frauen wegen des Virus seit März 2020 nicht mehr wie gewohnt monatlich in der Begegnungsstätte in Altwarmbüchen treffen konnte: Kontakt und Austausch gibt es wie eh und je. Und auch die eine oder andere Frage nach Rat oder Hilfe.

Whatsapp ersetzt die monatlichen Treffs

Es kündigt sich ein Kind an? Anträge müssen gestellt werden? Collin ist da und hilft. „Nur gut, dass ich weiß, wie man whatsappt“, sagt die engagierte 61-Jährige und lacht. Telefon und Messengerdienst ersetzen die persönliche Begegnung. Und werden das wohl auch noch ein Weilchen tun müssen, sagt Collin. „Aber wenn die Gemeinde die Begegnungsstätte wieder öffnet, dann treffen wir uns auch wieder.“ Besonders schade findet sie, dass „man Menschen nicht mehr einfach in den Arm nehmen kann“.

Und ihr fehlen die Kinder der Frauen vom Frauentreff. „Wenn die sagen: ,Tante Flora, kannst du uns nicht Englisch-Unterricht geben? Aber bei dir im Garten’, dann tut mir das schon weh“, sagt sie. Auch und gerade das gemeinsame Kochen verbindet – ob nun mit den Kindern nach dem Ernten von Gemüse in Collins Garten. Oder mit den Frauen beim Treffen, für Moorfest oder beim Frauentag. „Es ist immer ganz toll zu sehen, was die Frauen alles zaubern“, sagt sie, auch 17 Jahre nach der Gründung des Treffs schwer beeindruckt.

Integration bedeutet auch, selbst loszugehen

Wie es ist, auf eine andere Kultur zu stoßen, sich integrieren zu wollen und dabei nicht immer auf offene Türen zu stoßen: Das weiß Collin selbst nur allzu gut. „Ich bin auf den Philippinen geboren. Meine Mutter war Spanierin, mein Vater Chinese. Jetzt bin ich mit einem Engländer verheiratet, und meine Heimat ist Deutschland“, sagt sie. Multikulti total also. „Eigentlich wollte ich Jura studieren. Aber das hat nicht geklappt“, sagt sie. Stattdessen wurde sie Augenoptikerin – und hat noch heute Werkzeug dabei, wenn sie etwa in der Kirche gefragt wird, ob sie nicht mal schnell die Brille richten könne.

Wirklich gewöhnen müssen habe sie sich an den Körperkontakt zur Begrüßung. „Auf den Philippinen begrüßt man sich mit Augenzwinkern und dem Hochziehen der Augenbrauen“, erzählt sie. Andere Länder, andere Sitten.

Ihr Ziel sei es gewesen, gerade Frauen einen Raum zum Austausch und zum Ankommen zu geben. Doch ohne Eigeninitiative gehe das nicht. „Wer sich integrieren will, muss sich auch selbst ein Stück auf den Weg machen“, sagt sie. Und warum Deutschland zu ihrem Zuhause geworden ist? „Hier kann ich als Frau ganz frei sagen, was ich denke“, sagt sie schmunzelnd: „Hier kann man gut leben.“

Von Sandra Köhler