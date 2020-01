Nabu optimiert Fledermaus-Tunnel in Altwarmbüchen

Altwarmbüchen

Bereits seit mehr als 20 Jahren gibt es an der Tonkuhle in Altwarmbüchen einen Fledermaus-Tunnel. Doch dieser war im Winter für die kleinen Tiere meist zu warm. Mit der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung Isernhagen war es dem Naturschutzbund ( Nabu) Isernhagen und Burgwedel nun möglich, eine Abluftröhre zu installieren. „Es wurde jetzt eine Art Schornstein am Ende des Tunnels angebaut, damit die warme Luft aus dem Tunnel hinaus kann“, erläutert Anne Walter vom Nabu. „Die Fledermäuse mögen Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad. Diese hoffen wir jetzt damit zu erreichen.“

Fledermäuse nehmen Tunnel an

Die Grabungsarbeiten gestalteten sich allerdings viel schwieriger als zuvor gedacht, da gut 4,50 Meter Erde und tonnenweise Bauschutt auf der Röhre lagen. Nur mit einem Bagger war es daher möglich, den Zugang freizuschaufeln und schließlich die Abluftröhre anzubringen. Doch die Arbeit hat sich schon jetzt gelohnt. „Zurzeit sind fünf Braune Langohren im Tunnel und überwintern dort“, sagt Walter. Und auch im September – damals noch ohne den neuen Lüftungsschacht – hielt sich schon eine Fledermaus in dem geschützten Biotop auf – allerdings für die Paarung. Für den Fledermaus-Beauftragten Bernd Rose war dies eine Premiere. „Während der Paarungszeit hängen sich die Männchen immer irgendwo hin und warten auf ein Weibchen“, erläutert Walter. Und sie ergänzt: „Wir hoffen, dass jetzt noch mehr Tiere kommen und das Quartier annehmen.“

Bürgerstiftung unterstützt Umweltprojekte

Diesem Anliegen folgte auch die Bürgerstiftung Isernhagen und unterstützte den Nabu. Die Stiftung will in diesem Jahr verschiedene Umweltprojekte fördern. „Wir haben uns daher an den Nabu gewandt und nachgefragt, welche Projekte er gerne umsetzen möchte“, erläutert Uwe Wagstyl von der Bürgerstiftung. In gemeinsamen Gesprächen haben sich die Beteiligten dann für den Fledermaus-Tunnel entschieden – für den die Stiftung die Rechnung von 2700 Euro zahlte.

Von Lisa Otto