Isernhagen

Alle Isernhagener Kinder bekommen zur Einschulung von der Bürgerstiftung einen Gutschein in Höhe von 30 Euro für einen Schwimmkurs. Damit will sie gemeinsam mit Heiko Hesse vom Hallenbad Altwarmbüchen einem Trend entgegenwirken: Die Zahl der Kinder, die schwimmen können, nimmt jedes Jahr ab. Gleichzeitig steigt – bundesweit betrachtet – die Zahl der Badetoten.

Der Gutschein kann im Hallenbad Altwarmbüchen eingelöst werden. Dort kostet ein Schwimmkurs 100 Euro plus 6 Euro für die Abnahme des Seepferdchens. Wenn Eltern für ihr Kind in besonderen Einzelfällen trotz des Zuschusses die Kosten nicht tragen können, können sie sich an Uwe Wagstyl per E-Mail an info@buergerstiftung-isernhagen.de oder unter Telefon (0511) 2614244 wenden. Weitere Auskünfte zu dem Projekt erteilt Sandra Turow. Sie ist mit einer E-Mail an sandra.thurow@buergerstiftung-isernhagen.de erreichbar.

Von Alina Stillahn