Isernhagen K.B

Das Ziel ist Programm: Die Bürgerstiftung Isernhagen will in diesem Jahr noch mehr Senioren zu Weihnachten beschenken als im vergangenen Jahr. Statt bisher 70 sollen bis zu 100 Bedürftige zum Fest gefüllte Tüten erhalten. Der Vorstandsvorsitzende Uwe Wagstyl denkt dabei nicht nur an die Menschen in den Pflegeheimen der Gemeinde, sondern auch an Personen, die von ambulanten Pflegediensten versorgt werden. Den tatsächlichen Bedarf will er noch abfragen.

Weihnachtstüten erhalten Produkte für 30 Euro

Die Weihnachtstüte enthalte beispielsweise Körperpflegemittel, Süßigkeiten, Kaffee und eine kleine Überraschung, verrät Wagstyl. Jede Tasche wird mit Produkten für insgesamt 30 Euro gefüllt. „Wir wollen bei dem gleichen Level bleiben wie in den vergangenen Jahren.“ Wagstyl ist wichtig, dass die Senioren, die nicht mit ihrem Taschengeld auskommen, unterstützt werden. Zwischen dem 10. und 20. Dezember ist die Übergabe der Tüten im Pflegeheim Renafan in Altwarmbüchen und in der Dana-Einrichtung Lindenhof in N.B. geplant. Über die Aktion „Weihnachten in der Tüte“ können sich weitere 100 Menschen freuen: Einen Geschenkgutschein erhalten Berechtigte, die Lebensmittel bei der Tafel beziehen.

Ermöglicht hat die Weihnachtstütenaktion die Oldtimerrallye der Bürgerstiftung. Bei der fünften Ausfahrt der „Isernhagen Classics“ waren 69 Teilnehmer an den Start gegangen. Los ging die 150 Kilometer lange Tour durch den Nordosten der Region vom Gelände des Isernhagenhofs. „Ich suche jedes Jahr eine andere Strecke aus“, sagt Uwe Karsten, Rennleiter und Vorsitzender des Motorsport-Clubs der Polizei Hannover im ADAC. Im Anschluss an die Fahrt gab es eine gemütliche Zusammenkunft vor der Veranstaltungsscheune. Dabei sind Spenden in Höhe von 7090 Euro zusammengekommen.

Stiftung stellt Motiv für Adventskalender vor

Die Bürgerstiftung investiert in die Aktion „Weihnachten in der Tüte“ 3000 Euro. Die Unterstützung der Tafel schlägt mit 1000 Euro zu Buche. Und eine weitere Aktion steht bevor: Die Bürgerstiftung will demnächst das Motiv für den diesjährigen Adventskalender vorstellen. Für Sonnabend, 6. November, ist zudem eine Obstbaumpflanzung auf der Obstbaumallee geplant.

Von Katerina Jarolim-Vormeier