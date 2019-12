Bürgerstiftung beschenkt Heimbewohner

Altwarmbüchen

Freude bereiten zu Weihnachten: Die Bürgerstiftung Isernhagen hat 30 Weihnachtstüten gepackt und diese am Mittwoch an Bewohner unter anderem des Pflegeheims Renafan in Altwarmbüchen übergeben. Stellvertretend für alle anderen nahm dort Bewohnerin Margret Schäfer die Geschenke entgegen. „Das ist eine tolle Aktion insbesondere für finanziell schwache Menschen“, sagte die 76-Jährige bei der Übergabe im Seniorenheim.

Bürgerstiftung schenkt Körperpflegeprodukte

In den Tüten hatte Christiane Hinze von der Bürgerstiftung allerlei Körperpflegeprodukte wie beispielsweise Haarwaschmittel, Körpercreme, Zahnpasta und Zahnbürste verstaut – und natürlich durfte ein Weihnachtsmann aus Schokolade nicht fehlen. Auch für Heimbewohner, die zwar genug Geld, aber keine Verwandten hätten, seien die Geschenke sehr wichtig, sagte Heimleiter Volker Zobiack – und zwar emotional. „Die Bürgerstiftung ist sehr aktiv, und davon profitieren auch die Senioren“, lobte er.

Präsente erhielten auch Bewohner der Pflegeheime in Isernhagen N.B. und Kirchhorst. Die Bürgerstiftung und die Sparkasse Hannover hatten gemeinsam 2000 Euro in die Weihnachtstüten investiert.

