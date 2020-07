Kirchhorst

Ein Feueralarm in einem Seniorenheim ist für die Feuerwehr eine besondere Einsatzlage – müssen im Ernstfall doch viele nicht mobile Bewohner in Sicherheit gebracht werden. So wurden am Dienstag gegen 14 Uhr außer den Ortsfeuerwehren Kirchhorst und Stelle auch noch Brandbekämpfer aus Altwarmbüchen alarmiert, als die Brandmeldeanlage des Seniorenheims an der Steller Straße in Kirchhorst auslöste. In vier Fahrzeugen eilten die Ehrenamtlichen zur Einsatzstelle, auch ein Streifenwagen rückte an.

Vor Ort gab es dann jedoch schnell Entwarnung: Ein defekter Brandmelder hatte die Alarmierung ausgelöst, Einsatzleiter Klaus Schmidt setzte die Anlage zurück. Nach knapp 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Von Frank Walter