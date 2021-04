Altwarmbüchen

Es surrt, summt und piept. Nur in Zimmerlautstärke unterhalten sich die Leute – wenn überhaupt. Die meisten schauen stumm geradeaus. Im Hintergrund dudelt das Radio. Ein Mann wuselt mit Pflastern, Desinfektionsmittel und Tupfern von einem Ende des Raums zum anderen. „Alles gut bei Ihnen?“, fragt er in regelmäßigen Abständen. Die Atmosphäre erinnert an eine Krankenstation. Doch das täuscht. Jeder ist freiwillig hier und gesund. Alle wollen helfen.

Es ist Freitagnachmittag im Rathaus in Altwarmbüchen. Der DRK-Ortsverein Isernhagen hat zur Blutspende aufgerufen. Doch kommen während der Pandemie überhaupt noch genug Menschen zu so einer gemeinnützigen Aktion? Und wie werden dort die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten?

Zutritt nur mit FFP2-Maske oder OP-Maske

Schnell ist klar: Die Pandemie hat für viele Neuerungen gesorgt. Aber am Engagement und der Haltung der Beteiligten hat sich nichts geändert. Mit einem herzlichen Lächeln – soweit man das unter der Maske erkennen kann – begrüßt mich ein Ehrenamtlicher vom DRK-Ortsverein an der Eingangstür. Er misst bei allen Ankömmlingen zunächst Fieber. Schließlich kann, wie seit mittlerweile über einem Jahr bekannt ist, eine erhöhte Temperatur auf eine Corona-Infektion hinweisen. Ich liege im Normalbereich und darf das Rathaus betreten – mit einer FFP2-Maske.

Da ich zum ersten Mal in meinem Leben Blut spende, nehmen die Ehrenamtlichen vom DRK zunächst meine Daten auf. Auch Fragen, ob ich Erkältungssymptome habe oder Kontakt zu einer Person mit Corona hatte, stellen sie mir. Friederike Thies vom DRK überreicht mir dann einen mehrseitigen Fragebogen und Infomaterial, was mit meinem Blut nach der Spende passiert. Das Beste kommt allerdings zum Schluss: ein Sticker, der mich als Erstspender kennzeichnet und mir eine Art Premiumbehandlung sichert.

Friederike Thies arbeitet im Empfangsbereich. Jeder Spender bekommt von ihr neben dem Fragebogen auch einen eigenen Kugelschreiber – so soll das Infektionsrisiko gering gehalten werden. Quelle: Inga Schönfeldt

Trotz Corona: Rund 75 Leute spenden in Altwarmbüchen

Während ich die Formulare ausfülle, betreten immer wieder neue Personen den Eingangsbereich. Trotz der Pandemie hat sich die Zahl der Spender nicht drastisch reduziert. „Es kommen ungefähr genauso viele wie immer“, erzählt Karl Zimmermann, Vorsitzender des DRK in Isernhagen. 66 Leute haben sich für diesen Nachmittag angemeldet – dazu kommen noch welche, die spontan vorbeischauen. Auch viele ältere Menschen engagieren sich weiterhin als Spender, sagt Zimmermann. 

Dafür gibt es einige organisatorische Neuerungen: Seit Kurzem ist es möglich, vorher online einen Zeitraum zu reservieren. So entsteht keine lange Warteschlange am Eingang. Und noch etwas fällt sofort auf: Das Team hat ein Einbahnstraßensystem im Gebäude aufgebaut. Rot-weiße Flatterbänder weisen den Weg, sodass niemand zu dicht aneinander vorbeigehen muss. Die Ehrenamtlichen verteilen zudem Wasser in kleinen Plastikflaschen. Die umweltschonenderen Pappbecher, die sich jeder selbst befüllte, entsprachen nicht den hygienischen Ansprüchen.

Die Flatterbänder weisen den Weg von Station zu Station. Quelle: Inga Schönfeldt

Mehrmals wird Fieber gemessen

Nachdem ich alle Zettel ausgefüllt habe, geht es zur nächsten Station. Dank meines Stickers begleitet mich dabei einer der Ehrenamtlichen und zeigt, wo es langgeht. Zuerst misst eine Mitarbeiterin vom DRK den Hämoglobinwert und erneut die Temperatur. Sicher ist sicher. Anschließend folgt ein kleiner medizinischer Check bei einer Ärztin. Von einem Ruhepuls bin ich mit 82 Schlägen pro Minuten und einem Blutdruck von 155/84 weit entfernt – spenden darf ich allerdings trotzdem. Eine Corona-Impfung schließt übrigens niemanden lange aus. Schon 24 Stunden später darf man wieder zum „Aderlass“, erklärt sie mir. Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, müssen hingegen vier Wochen warten, bevor sie wieder Blut spenden dürfen.

Bis der halbe Liter beisammen ist, dauert es nur etwa fünf bis zehn Minuten. Quelle: privat

Ein kurzer Piks, dann dauert es etwa fünf bis zehn Minuten, bis die 500 Milliliter oder 530 Gramm Blut beisammen sind. Eine Maschine, auf der das Blut in Beuteln gesammelt wird, schwenkt währenddessen langsam von links nach rechts und tickt dabei ruhig wie eine große Standuhr. In Echtzeit zeigt sie an, wie viel Gramm Blut schon abgezweigt sind. Unangenehm fühlt sich bei der Prozedur nur das Anlegen des Gummibands an, das das Blut im Arm anfangs staut.

Arne Grävemeyer spendet Blut schon seit vielen Jahren und natürlich auch in der Pandemie. „Ich halte das für richtig. Mein Vater und meine Oma sind auch immer spenden gegangen.“ Quelle: Inga Schönfeldt

Restaurantgutschein statt Imbiss

Neben mir sind noch fünf weitere Personen im Raum. Einer von ihnen ist Arne Grävemeyer, der auch für die CDU im Ortsrat Altwarmbüchen sitzt. Zum 38. Mal spendet er heute, erzählt er stolz. Auch die Pandemie hält ihn nicht ab. „Ich wüsste keinen Grund, warum ich nicht spenden sollte. Als AIDS großes Thema war, gab es auch Diskussionen, ob Blut spenden sicher ist. Aber die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr stark“, meint der 54-Jährige. „Schade ist nur, dass man zum Schluss nichts gemeinsam essen kann. Das habe ich immer sehr genossen.“

Ein leises Piepen unterbricht uns. Die Anzeige der Maschine zeigt 530 Gramm. Das Limit ist erreicht. Am Ausgang, wo sonst immer ein Büfett für alle aufgebaut war, bekomme ich nun noch einen Gutschein für ein türkisches Restaurant um die Ecke. Ein Gratis-Döner schmeckt nach dem Blutspenden gleich doppelt gut.

Von Inga Schönfeldt