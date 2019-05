Isernhagen F.B

Das musikalische Menü kann sich sehen lassen: zur Vorspeise etwas Swing, als Hauptgang den Boogie Woogie und zum Dessert ein paar Sahnestücke vom Blues. Das European Blues & Boogie Woogie Trio mit Dani Gugolz aus Zürich, Peter Müller aus Wien und Henning Pertiet aus Hamburg ist am Donnerstag, 6. Juni, ab 20 Uhr im KulturKaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. zu Gast.

Die Musiker spielten zusammen in der Mojo Blues Band

Die drei Musiker kennen sich schon lange. Denn von 1993 bis 1996 gehörten sie der österreichischen Mojo Blues Band an – und bereisten gemeinsam mit den damaligen Bandkollegen Erik Trauner und Markus Toyfl Europa. Auch mehr als 20 Jahre später brennt die Flamme für den Blues bei den Musikern noch. Die damalige Band löste sich zwar auf, aber jeder spielte in unterschiedlichen Besetzungen weiterhin Blues und Boogie Woogie. In unregelmäßigen Abständen sieht sich das Trio auf der Bühne wieder – so wie jetzt im KulturKaffee Rautenkranz.

Dani Gugolz musiziert am Bass und singt. Quelle: privat

Dani Gugolz (Bass und Gesang) interessierte sich als Zwölfjähriger für Jazz und lernte das Klavierspiel. Bereits mit 14 Jahren nahm er an einem internationalen Boogie-Wettbewerb teil. Als 20-Jähriger reiste er in die USA, wo er mit bekannten Blues-Musikern spielte. Danach brachte er sich autodidaktisch das Kontrabassspiel bei. Peter Müller (Schlagzeug) war zusammen mit Dani Gugolz 15 Jahre lang das rhythmische Rückgrat der Wiener Mojo Blues Band. Mit Henning Pertiet (Pianist) musizierten sie vier Jahre lang gemeinsam. Danach absolvierte dieser Solokonzerte – nicht zuletzt zigfach im KulturKaffee Rautenkranz.

Der Hamburger Henning Pertiet begleitet das Trio am Klavier. Quelle: International Boogie Nights Uste

Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort

Die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Reservierungen sind unter (05139) 9789050 und unter (0172) 4341092 oder per E-Mail an auf info@rautenkranz-kultur.de möglich. Einlass ist am 6. Juni ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Das weitere Programm des KulturKaffees gibt es im Internet auf www.kulturkaffee-rautenkranz.com.

Von Katerina Jarolim-Vormeier