Die kultige Blues Garage an der Industriestraße in Isernhagen H.B. bleibt weiterhin geschlossen: Ein Konzert mit Hunderten Besuchern ist in den relativ kleinen Räumen unter Einhaltung der Corona-Auflagen nicht möglich. Aber Betreiber Henry Gellrich wäre nicht Henry Gellrich, wenn er nicht auch für eine Pandemie einen kreativen Plan in der Tasche hätte – und von dem hält ihn auch der nahende Herbst nicht ab.

Seit Ende der Sommerpause gibt es regelmäßig Konzerte auf dem Freigelände vor dem Motel California an der Eisenstraße, direkt um die Ecke der Garage, ebenfalls in der Hand von Familie Gellrich. Dort gilt: 200 Besucher dürfen unter freiem Himmel im Sitzen und auf Abstand dabei sein. Getanzt wird nicht, aber das war auch in der Blues Garage meist nicht anders.

Am Donnerstagabend betraten Ray Wilson und seine Band die Bühne. Es passierte, was bei Open-Air-Konzerten irgendwann passieren muss: Es regnete. Wie sehr sich Gellrichs auf ihre Stammgäste verlassen können, zeigte der Blick aufs Gelände und unter die provisorisch gespannte Plane: volles Haus.

Eine Plane schützt die rund 200 Besucher der Blues Garage vor dem Dauerregen beim Konzert von Ray Wilson. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Familie Gellrich plant sogar eine Silvesterparty

Daher geben die Gellrichs ihre Freiluftkonzertplanung auch im Herbst nicht auf. „Wir machen unter freien Himmel weiter, bis die Lage sich bessert“, sagt Gellrich. Ihm und seiner Familie bleibe in der Corona-Krise auch nichts anderes übrig. Eines ist dem 68-Jährigen aber klar: „Die Pandemie wird uns noch weiter begleiten.“

Daher soll es bis mindestens Ende November Konzerte vor dem Motel California geben. Die Bands sind bereits gebucht. Das Programm steht fest. Sollte sich die Situation nicht ändern, wollen Gellrichs sogar eine Silvesterparty mit Open-Air-Musik dort organisieren. „Alle, die Bands, das Publikum und wir, sind froh, dass es nun weitergeht“, sagt der Blues-Garagen-Chef. „Wir wissen, worauf wir uns eingelassen haben.“

Besucher wärmen sich mit Kissen und Decken

Kuschelig warm werden diese Konzertmomente wohl nicht werden. Aber so familiär und handfest die Auftritte in der Garage stets waren, so flexibel müssen die Besucher nun im Freien sein. Heizpilze gibt es nicht – der Nutzen auf der Freifläche wäre wohl auch gering. Gellrich setzt stattdessen auf wetterfeste Kleidung bei seinen Gästen. „Die Besucher können sich auch Kissen und Decken zum Wärmen mitbringen.“ Zudem soll es warme Getränke wie Glühwein und Grog geben.

Im Sommer waren Freiluftkonzerte noch angenehmer. Aber egal bei welchem Wetter: Henry Gellrich kümmert sich immer selbst um den richtigen Sound. Quelle: Mark Bode (Archiv)

Für dieses Konzept gab es auch am Donnerstag breite Unterstützung aus dem Publikum. Stammgast Frank Sundermann aus Hannover war voll des Lobes: „Das ist großartig, was Gellrichs im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die Beine stellen.“ So ging es auch Roman Sauer aus Neustadt. Der 45-Jährige will auch im Herbst und Winter Konzerte besuchen. „Bei Kälte packe ich mich dick ein“, sagte er.

Im Außenbereich des Motel California hat die Blues Garage eine Open-Air-Location aufgebaut, wo bis zu 200 Menschen Platz finden. Im Winter sollen dann Decken die Besucher wärmen. Quelle: Martin Huch

Und die ersten Prognosen sehen gut aus: So schnell die zwei Konzerte am Donnerstag und Freitag mit Ray Wilson ausverkauft waren, so schnell gingen auch schon Hunderte Tickets für die Herbstauftritte raus. „Die Menschen haben nach der Zwangspause wieder Lust auf Musik, und das spüren wir“, sagt der Blues-Garagen-Chef, der sich vor 21 Jahren mit der eigenen Konzertlocation in H.B. einen Traum erfüllte. Mittlerweile gastieren Bands aus aller Welt in dem Rockclub im Gewerbegebiet H.B. Gellrichs Frau Ramona sowie seine drei Kinder packen mit an. Das habe sich während der Corona-Pause bewährt, sagt der gebürtige Zwickauer. „Sonst wäre es viel schwieriger gewesen.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier