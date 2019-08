Isernhagen H.B

Die Sommerpause in der Blues Garage ist vorbei – und schon haben die Betreiber des kultigen Klubs an der Industriestraße in Isernhagen H.B. einen echten Kracher und gleichzeitig gute Bekannte in petto: Am Sonnabend, 7. September, rockt ab 21 Uhr Voodoo Lounge, die europaweit wohl beste Rolling-Stones-Tributeband, so richtig ab.

Voodoo Lounge: Beliebt beim Publikum in der Blues Garage

Unzählige Musikfreunde haben mit den Muckern von Voodoo Lounge bereits in der Blues Garage gefeiert. Ob Silvester-Sause oder Tanz in den Mai: Die Bandmitglieder sind Garanten dafür, dass die Stimmung stimmt. Auf der Bühne brennen sie ein Feuerwerk des Rock ’n’ Roll ab. Seit mehr als 20 Jahren stehen Sänger Bobby Ballasch und seine Mannen mittlerweile auf der Bühne. Was 1997 als Projekt für die überregional bekannte Braunschweiger Monsterparty begann, ist aus dem Leben vieler Rockfans nicht mehr wegzudenken.

Mit zahlreichen Größen der Musikszene stand Voodoo Lounge gemeinsam auf der Bühne: The Sweet, Slade, Hot Chocolate, Blondie Chaplin ( Rolling Stones Tour Band), Spencer Davis Group, Manfred Mann’s Earthband, Jimmy Sommerville, The Yardbirds, Suzy Quattro und Smokie sind nur einige davon. Ob bei Auftritten in Klubs vor einigen Hundert oder bei Festivals vor mehreren Tausend Fans: Von Anfang an hat sich die Band mit ungebrochener Spielfreude und mitreißender Musikalität in die Herzen unzähliger Zuschauer gespielt und so auch manchem Nicht-Stones-Fan Lust auf die Musik ihrer großen Vorbilder gemacht.

Bekannte und unbekannte Hits der Rolling Stones

Bekannte Hits gibt es beim Konzert am 7. September ebenso zu hören wie einige weniger bekannten Perlen aus dem schier unerschöpflichen Fundus der Rolling Stones. Atmosphäre und Emotionen, ehrlicher Rock und ein Sänger, der seinem Vorbild auch optisch ausgesprochen nahe kommt: Wer das erleben will, sollte sich den Auftritt von Voodoo Lounge in der Blues Garage nicht entgehen lassen.

Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro unter anderem in der HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL in Langenhagen, Marktplatz 5 (zuzüglich Vorverkaufsgebühr). Zudem besteht die Möglichkeit, Karten auf der Internetseite www.bluesgarage.de zu reservieren. An der Abendkasse kosten die Tickets dann 20 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr, der Auftritt beginnt um 21 Uhr.

Von Sandra Köhler