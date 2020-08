Isernhagen H.B

Auf dem Open-Air-Gelände am Motel California im Gewerbegebiet in Isernhagen H.B. steht am Sonnabend, 5. September, die Band Voodoo Lounge auf der Bühne. Die Blues Garage veranstaltet dort eine Reihe von Konzerten unter freiem Himmel, so auch den Auftritt der Rolling-Stones-Coverband.

Wer Bobby Ballasch bei seinen Konzerten sieht, muss zwei- oder auch dreimal hinschauen, um sicherzugehen, dass dort nicht der junge Mick Jagger höchstselbst Stones-Songs zum Besten gibt. Doch der charismatische Sänger von Voodoo Lounge sieht dem Rock-Idol nur zum Verwechseln ähnlich. Dies beschränkt sich nicht nur auf das Äußere, denn auch mit seiner Stimme kommt Ballasch dem Original ziemlich nahe.

Voodoo Lounge überzeugt Fans und Kritiker

Der authentische Auftritt der Tribute-Band begeistert regelmäßig Fans bei Konzerten auf Festivals und in Clubs in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich und Italien – und auch viele Male in der Blues Garage. Mit dem Braunschweiger Staatsorchester stand Voodoo Lounge ebenfalls schon zusammen auf der Bühne. Einige Kritiker sehen in ihnen sogar die beste Rolling-Stones-Tribute-Band Europas, die nicht zuletzt durch die Nähe zu den Fans immer wieder überzeuge.

Die Zahl der Tickets für den Auftritt in Isernhagen ist auf 200 begrenzt, das Publikum sitzt während des Konzerts. Vor Ort gibt es einen Bierwagen mit kühlen Getränken und einen Bratwurst-Imbiss.

Das Konzert beginnt am Sonnabend, 5. September, um 20 Uhr am Motel California, Eisenstraße 14 in Isernhagen H.B. Einlass ist ab 18 Uhr. Fans müssen die Karten im Vorverkauf online erwerben. Die Tickets gibt es auf www.bluesgarage.de, sie kosten 25 Euro. Mögliche kurzfristige Änderungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind ebenfalls auf der Website zu finden.

Von Elena Everding