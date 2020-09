Isernhagen H.B

Auf einen Abend mit Heinz Rudolf Kunze können sich die Besucher der Open-Air-Bühne am Freitag, 25. September, am Motel California freuen. Auf Einladung der Blues Garage tritt der Musiker dort mit seinem neuen Soloprogramm „ Heinz Rudolf KUNZE – Wie der Name schon sagt“ auf.

Kunze spielt Hits aus 36 Studioalben

Bereits seit 40 Jahren steht der Rocksänger auf der Bühne. Mit Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Mit Leib und Seele“ sowie „Leg nicht auf“ begeistert er seit Jahren sein Publikum. Sein neues Programm bildet nun die Essenz aus insgesamt 36 Studioalben, zahlreichen Büchern und unzähligen Konzerten. Im Fokus stehen dabei vor allem Kunzes Hits, musikalische Raritäten und Lieblingssongs. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Geschichten, Anekdoten und Gedichte. Laut eigenen Angaben ist das Soloprogramm von Kunze für alle, die seine Songs lieben, die feingeistigen Texte schätzen und die hofften, den Sängern schon immer einmal zufällig beim Bäcker zu treffen. Denn persönlicher war Kunze vorher noch nie.

Anzeige

Das Konzert von Heinz Rudolf Kunze beginnt am Freitag, 25. September, um 20 Uhr am Motel California, Eisenstraße 14 in Isernhagen H.B. Der Einlass startet bereits ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 55 Euro. Da die Anzahl der Tickets begrenzt ist, müssen Fans die Karten im Vorverkauf online auf www.bluesgarage.de erwerben. Mögliche Änderung aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind ebenfalls auf der Homepage zu finden.

Von Lisa Höfel