Fast ein Heimspiel: Die Wedemärker Band tritt am Sonnabend, 21. Dezember, in Isernhagen H.B. auf. Die Besucher können sich auf Lieder aus 30 Jahren Bandgeschichte freuen.

Zum Jubiläum rocken The Jinxs die Blues Garage

