Auf einen Mix aus Blues, Rock und Soul dürfen sich die Besucher der Blues Garage am Sonnabend, 14. März, freuen. Auch in Isernhagen H.B. möchte die Bluesrock-Sängerin Sari Schorr mit ihren Liedern begeistern.

Sari Schorr ist bekannt in der Blues-Szene

Ihr Debütalbum „A Force of Nature“ aus dem Jahr 2016 produzierte mit Mike Vernon (Eric Claptin, Fleetwood Mac) kein Unbekannter. Bei einem Auftritt im Januar 2015 war Vernon von Schorr so begeistert gewesen, dass er aus der Rente zurückkehrte, um mit der Sängerin ein Album zu produzieren. Da Schorr damals schon Songs schrieb und diese bereits bei großen Plattenlabeln veröffentlichte, schrieb die Bluesrock-Sängerin die meisten Lieder des Albums selbst beziehungsweise wirkte daran mit. Einige Songs schrieb sie zudem mit dem Produzenten und Komponisten Henning Gehrie in Deutschland. „Eine Hammerscheibe. Da bleibt schon mal der Mund offen und schließt sich angesichts der Vocals von Sari Schorr längere Zeit nicht“, urteilte das Planet Magazin Deutschland.

Da Schorr eine ausgebildete Opernsängerin ist, bringe sie den Mix aus Blues, Rock und Soul mit seinen greifbaren Melodien und poetischen Texte auf ganz besondere Art zur Geltung, heißt es in der Ankündigung. Mittlerweile konnte sich die Sängerin durch ihr jahrelanges Touren mit Künstlerin wie Popa Chubby und Joe Louis Walker einen Namen in der Blueswelt machen. Seit einigen Jahren ist sie außerdem mit ihrer eigenen Band auf Festivals unterwegs.

Das Konzert von Sari Schorr an der Industriestraße 3-5 beginnt um 21 Uhr, der Einlass ist bereits ab 19 Uhr möglich. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle im CCL, Marktplatz 5 in Langenhagen. Zudem können Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden. Der Eintritt an der Abendkasse kostet dann 25 Euro.

