Isernhagen F.B

Unauffällig ist er nicht, praktisch aber allemal: Der neue Blitzeranhänger der Gemeinde Isernhagen ist seit einigen Wochen im Einsatz, um mobil und selbstständig Geschwindigkeitsmessungen an den Straßen vorzunehmen. Rund 50 Messpunkte hat die Gemeinde eingerichtet. Zuerst stand der Anhänger an der Steller Straße in Kirchhorst, jetzt ist er umgezogen.

Seit dieser Woche misst der Anhänger die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Hauptstraße in Isernhagen F.B. In Höhe der Hausnummer 113a sollten sich Autofahrer, die in Richtung Großburgwedel unterwegs sind, daher genau an das Tempolimit von 50 Stundenkilometern halten. Laut Gemeinde soll der Blitzeranhänger dort ein bis zwei Wochen stehen bleiben.

Von Carina Bahl