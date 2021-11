Im Altwarmbüchener See sind abermals Blaualgen festgestellt worden. Die Region Hannover rät dazu, Kinder und Hunde im Uferbereich genau im Blick zu haben.

Blaualgen im Altwarmbüchener See: Region rät zur Vorsicht am Wasser

