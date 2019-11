Große Wohnprojekte geplant: Investoren wollen an der Burgwedeler Straße in Isernhagen H.B. eine Einrichtung für betreutes Wohnen und ein Zwölf-Parteien-Haus errichten.

Ein Investor will an der Ecke Burgwedeler Straße/Rehbocksweg in Isernhagen H.B. eine Einrichtung für betreutes Wohnen bauen lassen. Quelle: Symbolbild (Sebastian Kahnert/dpa)