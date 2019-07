Isernhagen H.B.

Warum in den Urlaub fahren, wenn es in Deutschland bestes Badewetter gibt? Das haben sich an diesem Wochenende wieder viele gedacht und sich auf den Weg zum Hufeisensee gemacht. Dort tummeln sich am Sonnabendnachmittag viel Badegäste, und auch der anliegende Parkplatz ist belegt. So mancher Besucher weicht dann auf den Landwehrdamm aus. Doch was sie nicht beachten: Das Parken ist dort verboten, und es kann nicht nur teuer werden, sondern auch richtig gefährlich.

Auch Franzi Prange aus Hannover hat auf dem regulären Parkplatz keinen Stellplatz mehr gefunden. Das Schild, das auf den nur 200 Meter entfernten Parkplatz Wietzesee verweist, habe sie zwar gesehen, sie sei trotzdem einfach rechts abgebogen auf den Landwehrdamm westlich des Sees. Dort kann man nicht nur zu den ruhigeren Strandbuchten gelangen, es parken auch viele ihre Autos dort – manche auf Grünstreifen, die meisten auf den Sandstreifen – verbotenerweise. Prange schüttelt den Kopf: „Es sind doch Sommerferien.“

Falschparken kann teuer werden

„Das Parken ist hier komplett verboten“, erklärt Ibrahim Hashishin von einer privaten Sicherheitsfirma. Er macht im Auftrag der Stadt gemeinsam mit seinem Kollegen Fotos der falsch geparkten Autos. Da wird der Badeausflug für so manchen Seebesucher schnell teuer: 30 Euro könne das kosten, sagt Hashishin. Dass das Parken dort verboten ist, ist auch nicht wirklich neu. Bereits im vergangenen Jahr verteilten Polizei und Ordnungsamt viele Knöllchen.

Das wundert einen Besucher. Er habe gar nichts gewusst von dem Parkverbot. Tatsächlich steht das nächste Verbotsschild auch ein paar Meter entfernt, aber zu übersehen ist es nicht. Der Mann hat aber schnell ein Einsehen und parkt sein Fahrzeug um. Eine langjährige Besucherin, die auf dem Parkplatz geparkt hat, weiß um die Probleme: Das Parkverbot werde ignoriert, denn schon vor 30 Jahren, als der See noch gar nicht so erschlossen gewesen sei, habe man dort die Autos abgestellt.

Geparkte Fahrzeuge können zur Gefahrenquelle werden

Dass Falschparken jedoch nicht nur ein bloßes Ärgernis für das Porte­mon­naie bedeutet, sondern auch gefährlich sein kann, weiß Stephan Bommert, Sprecher der nahe gelegenen Stadtfeuerwehr Langenhagen. „Das hat ein erhebliches Gefahrenpotenzial“. Denn nicht nur weggeworfene Zigaretten oder Glasflaschen könnten Brände verursachen. Der warme Motor der Fahrzeuge könne ebenfalls einen trockenen Untergrund, wie etwa Gras, entzünden. Bei der lang anhaltenden Trockenheit könne auch die kleinste Feuerstelle von einem Klein- zu einem Großbrand führen.

Doch damit nicht genug: Wenn ein Brand erst mal ausgebrochen sei, könnten falsch geparkte Fahrzeuge den Einsatz behindern, so Bommert. Auch auf dem Landwehrdamm ist es ziemlich eng geworden. Teils stehen die Autos auf beiden Seiten eng hintereinander. Da fällt schon das Wenden schwer, für die Feuerwehr wäre es richtig eng, zumal entgegenkommende Fahrzeuge an manchen Stellen nicht ausweichen können. Für Bommert bleibt nur, als an den gesunden Menschenverstand zu appellieren.

