Bestätigter Corona-Fall in AWO-Kita Altwarmbüchen

Altwarmbüchen

Das Coronavirus hat eine Kindertagesstätte in Isernhagen erreicht: Die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) bestätigte am Donnerstagvormittag, dass sich ein Kind in seiner Einrichtung in Altwarmbüchen angesteckt hat. Die direkten Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, die Kita bleibt aber geöffnet. Auch das Gesundheitsamt der Region Hannover weiß um den Fall.

Einer von vier Fällen in Kitas in der Region

Betreiberin der Kita am Helleweg ist die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH. Knud Hendricks, Spartenleiter des Unternehmensbereichs Jugendhilfe und Kitas, bestätigte den Fall auf Nachfrage ebenso wie Regionssprecher Christoph Borschel – das Gesundheitsamt ist eine Behörde der Region. Hendricks Unternehmensbereich umfasst 60 Kitas in Niedersachsen mit zusammen rund 4500 Plätzen. Für ihn ist es nach etwa einem Dutzend Verdachtsfällen in diesen Einrichtungen der erste Fall, in dem der Corona-Test positiv ausgefallen ist. Laut Borschel waren dem Gesundheitsamt Stand Mittwochabend außer dem Fall aus Altwarmbüchen noch drei weitere Corona-Fälle in Kitas in der Region bekannt – „aber kein weiterer Fall aus Isernhagen.“

Anzeige

Hendricks hatte am Dienstagvormittag von dem Verdachtsfall in Altwarmbüchen erfahren. Die betroffene Krippengruppe sei daraufhin sofort geschlossen worden. Die AWO habe das Gesundheitsamt und die Eltern informiert und die anderen ein- bis dreijährigen Kinder und die beiden Mitarbeiterinnen als direkte Kontaktpersonen nach Hause geschickt. Sie seien mittlerweile getestet worden, das Ergebnis erwarte er für spätestens Montag, sagte Hendricks. Am Mittwochmittag erhielt Hendricks die Nachricht vom positiven Testergebnis.

Weitere NP+ Artikel

Nach seiner Kenntnis sei die Ansteckung nicht in der Kita erfolgt, sondern im privaten Umfeld des Kindes, sagte Hendricks. Dort habe es einen bestätigten Corona-Fall gegeben. Er habe auch keine Erkenntnisse über eine Infektion bei den weiteren Kindern oder den Mitarbeiterinnen.

AWO-Kita bleibt geöffnet

Komplett schließen musste die AWO ihre Kita am Helleweg nach dem positiven Testergebnis nicht. Sie profitiert von der Besonderheit der Räumlichkeiten: Im Hauptgebäude kann die Betreuung weitergehen, die betreffende Krippengruppe war im 2017 errichteten Neubau mit Platz für zwei Gruppen untergebracht. „Und es gab keinen Kontakt zwischen einzelnen Gruppen“, sagt AWO-Spartenleiter Hendricks. Insgesamt umfasst die AWO-Kita in Altwarmbüchen sechs Gruppen mit rund 110 Kindern, aktuell sind es aber wegen der noch geltenden Regeln zur Notbetreuung weniger.

Zuletzt hatte das Gymnasium Isernhagen, nur einen Steinwurf von der AWO-Kita entfernt, den Präsenzunterricht ausgesetzt. Der Grund war ein Verdachtsfall bei einer Schülerin gewesen. Dieser hatte sich jedoch nicht bestätigt. Am Donnerstagmittag meldete die Region Hannover für Isernhagen zwölf aktuelle Corona-Fälle. Die Zahl war in den vergangenen Tagen wieder kontinuierlich gestiegen. Zum Vergleich: In der Nachbarkommune Burgwedel gab es am Donnerstag einen einzigen Fall.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter