Kirchhorst/Altwarmbüchen

Das war knapp: Um einen Unfall zu vermeiden, musste ein Rennradfahrer auf der K 112 zwischen Kirchhorst und Altwarmbüchen auf den Grünstreifen ausweichen. Dabei hatte er Mühe, einen Sturz zu vermeiden. Zuvor hatte ihn ein noch unbekannter Autofahrer mit einem blauen Mitsubishi Pajero in einem sehr geringen Seitenabstand überholt und obendrein beim Einscheren noch geschnitten.

Der Beinaheunfall ereignete sich am Sonntag gegen 16.15 Uhr. Rad- und Autofahrer waren in Richtung Altwarmbüchen unterwegs. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens und bittet diese, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Von Thomas Oberdorfer