Beim Golfclub geht es im Zehn-Minuten-Takt auf die Bahn

Neustart nach den Corona-Einschränkungen: Gerd Hundertmark bezeichnet sich selbst als „nicht gerade Frühaufsteher“. Doch am 7. Mai ließ es sich der Präsident des Golfclubs Isernhagen nicht nehmen, die ersten Starter kurz vor 7 Uhr morgens auf der Anlage persönlich zu begrüßen und ein Geschenk in Form von drei Bällen zu überreichen. Das Interesse der insgesamt gut 860 Mitglieder ist seither groß. „Es ist nahezu jede Startzeit ausgebucht“, sagt Hundertmark. Im Zehn-Minuten-Takt geht es immer in Zweiergruppen an den Start. „Natürlich müssen alle Abstand halten und sich an die Hygienebestimmungen richten“, betont der Präsident.

Vorstand berät vor Öffnung über Hygienemaßnahmen

Der Vereinsvorstand hatte in den Tagen vor dem Inkrafttreten der niedersächsischen Corona-Lockerungsmaßnahmen das Online-Buchungssystem wieder aktiviert. „Das war zunächst noch unter Vorbehalt. Am 5. Mai bestätigte mir das Ordnungsamt Isernhagen, dass wir ab Donnerstag öffnen dürfen“, so Hundertmark. Entsprechend schlossen sich die sechs Vorstandsmitglieder kurzfristig zusammen und berieten über die erforderlichen Maßnahmen. Unterstützend gab der Deutsche Golf Verband Empfehlungen aus.

Schilder weisen regelmäßig darauf hin, dass die Golfer den Mindestabstand von zwei Metern einhalten müssen. Quelle: Mark Bode

So dürfen vorerst immer nur zwei Spieler gemeinsam auf der ersten Bahn starten. Hundertmark und seine Mitstreiter legen dabei großen Wert darauf, dass die vereinbarte Startzeit eingehalten wird. „Am ersten Tag hat ein älterer Herr abgeschlagen, nachdem die Gruppe vor ihm außer Reichweite des Balles war“, erinnert sich der 77-jährige Präsident. Er sah das, schnappte sich ein Elektrocart und holte den Ball zurück. „Den musst du noch einmal schlagen“, ermahnte er das Mitglied, das schuldbewusst drein blickte.

Mehr Platz beim Abschlag auf der Driving Range

Negative Erfahrungen sammelten die Verantwortlichen ansonsten nicht. Alle Mitglieder seien glücklich, nach sieben Wochen Pause wieder Golf spielen zu können. Da nähmen sie kleine Unannehmlichkeiten klaglos in Kauf. So müssen bei der Driving Range – dort wird der Abschlag geübt – die Körbe, in denen sich die Golfbälle befinden, nach der Benutzung von jedem gereinigt werden. Desinfektionsmittel und Reinigungstücher stehen bereit. Die einzelnen Boxen, aus denen abgeschlagen werden kann, wurden vorübergehend von zwei auf drei Meter vergrößert.

Mülleimer und Ball-Waschmaschinen sind auf dem Golfplatz vorübergehend mit Plastiksäcken abgehängt. Quelle: Mark Bode

Wer gewöhnlich in einem Sandbunker landet, verwischt seine Spuren anschließend mit einer Harke. Die gibt es derzeit aus hygienischen Gründen nicht. „Man muss den Sand mit den Füßen etwas begradigen. Das Harken übernehmen am nächsten Morgen die Greenkeeper“, erklärt Hundertmark. Mülleimer und Ball-Waschmaschinen sind entlang des idyllischen Golfplatzes mit Plastiksäcken abgeklebt. „Jeder ist für seinen Unrat selbst verantwortlich“, erklärt der Präsident. Wer eines der Elektro-Golfcarts benutzt, müsse später das Lenkrad und die Sitzfläche gründlich säubern: „Es sind viele kleine Dinge, die man beachten muss.“

Überholen ist vorübergehend verboten

In der Vor-Coronazeit war es üblich, Gruppen, die schneller auf den 18 Löchern unterwegs sind, vorbeizulassen. „Das ist im Moment auch nicht erlaubt. Es müssen alle in der richtigen Reihenfolge die Bahnen zurücklegen“, mahnt Hundertmark. Der Golfclub will sich streng an die Vorgaben halten.

Golfclub-Präsident Gerd Hundertmark übt den Abschlag auf der Driving Range. Die einzelnen Boxen wurden von zwei auf drei Meter verbreitert. Quelle: Mark Bode

Seit vergangenem Winter wurde auf dem Golfplatz die Beregnungsanlage erneuert. Deshalb waren lange Zeit nicht alle Bahnen bespielbar. Zudem wurde an einigen Stellen eine neue Drainage verlegt. Die Arbeiten wurden während der Corona-Pause nahezu abgeschlossen. Es stehen nur noch Feinarbeiten an, die den Spielbetrieb aber nicht mehr stören.

Ab dem 16. Mai dürfen Vierergruppen starten

Nachdem inzwischen in Restaurants wieder 50 Prozent der Plätze freigegeben sind, können die Golfer nach ihrer Runde zu einem Imbiss oder Getränk zusammenkommen. Das Vereinsbüro ist allerdings vorerst noch eingeschränkt besetzt. „Die Mitarbeiter befinden sich noch in Kurzarbeit“, sagt Hundertmark. Eine gute Nachricht hat er aber noch für alle Golfer: Ab dem 16. Mai dürfen Vierergruppen gemeinsam spielen. „Aber auch die müssen sich an die Regeln halten.“

Von Mark Bode