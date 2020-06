Baugebiet Wietzeaue in Altwarmbüchen: Hausbau doch erst ab 2022

Altwarmbüchen

Wie begehrt Baugrundstücke in Isernhagen sind, zeigt sich nicht nur an der Liste mit mehr als 2000 Interessenten, die im Rathaus geführt wird. Die Nachricht über den Fahrplan für das Baugebiet Wietzeaue II hat einige auch bewogen, sich am Freitagvormittag im Rathaus zu melden. Für sie und andere Bauwillige folgt nun jedoch eine schlechte Nachricht: Der Zeitplan, so wie er jüngst im Planungsausschuss umrissen wurde, hatte eine Vermarktung bereits für Spätsommer 2021 vorgesehen. Doch dieser hat sich nun geändert. Die Gemeinde wird die Grundstücke in Sichtweite der Stadtbahnendhaltestelle in Altwarmbüchen erst später anbieten können.

Verkauf der Grundstücke startet Ende 2021/Anfang 2022

Bürgermeister Arpad Bogya begründet dies einerseits mit der nach wie vor angespannten Lage bei den Kita-Plätzen. Da das Baugebiet auch viele junge Familien anlocken dürfte, muss die Gemeinde ihnen auch Krippen- und Kindergartenplätze anbieten können. Andererseits, so Bogya, stelle sich die Ausschreibung der Erschließungsmaßnahmen komplizierter dar als erwartet. Diese soll nun im Frühjahr nächsten Jahres erfolgen, der Baubeginn dann im Sommer 2021. Mit einer Vermarktung der Grundstücke sei daher nicht vor Ende 2021 zu rechnen – „eher wird es Anfang 2022“.

Wirtschaftsförderer Michael Frerking ist sich sicher: „Vor 2022 baut da keiner.“ Über die Vergabekriterien werde der Rat entscheiden. Ohnehin würden aber mit Blick auf die lange Liste an Interessenten nur wenige Bauwillige zum Zuge kommen. „Wir raten jedem: Wenn er jetzt was hat, sollte er zugreifen.“ Und wer ohnehin schon auf der Liste stehe, müsse sich jetzt auch nicht melden.

Von Frank Walter