Isernhagen N.B

Der Duft frischen Brotes und Butterkuchens wird am Sonntag, 14. Juli, die Besucher des Bauernhausmuseums Wöhler-Dusche-Hof empfangen: Die Ehrenamtlichen des Museumsvereins öffnen zur regionsweiten Aktion Offene Pforte Haus, Hof und Garten, Am Ortfelde 40 in Isernhagen N.B., von 11 bis 17 Uhr.

In dem einem Klostergarten nachempfundenen Bauerngarten wachsen Gemüse-, Arznei- und Heilpflanzen. Der Garten auf dem rund 400 Jahre alten Hof wurde 1993 angelegt. Charakteristisch ist die Anlage wegen ihrer sich kreuzenden, mit Buchsbaum eingefassten Hauptwege, die sie in verschiedene Bereiche gliedern. Im Haus selbst erinnert die Dauerausstellung an das ländliche Leben in längst vergangenen Zeiten. Die aktuelle Sonderausstellung befasst sich mit dem Thema „Reinlichkeit und Hygiene“.

Mehr zum Thema

Bauernhausmuseum Wöhler-Dusche-Hof zeigt neue Ausstellung

Der Museumsverein stellt sich vor

Von Frank Walter