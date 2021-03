Isernhagen N.B./Isernhagen F.B

Autofahrer, die regelmäßig durch Isernhagen N.B. und F.B. fahren müssen, sind gut beraten, im April ein wenig eher loszufahren. Die Gemeinde Isernhagen weist auf Kanalbauarbeiten in beiden Bauerschaften hin, die zu Verkehrsbehinderungen führen können.

Zuerst betrifft dies die Landesstraße 381 in Höhe der Burgwedeler Straße 15 in N.B. – und zwar ab Dienstag, 6. April, für voraussichtlich fünf Werktage. Im Anschluss ist ab Montag, 12. April, die Kreisstraße 113 in Höhe der Hauptstraße 26 in F.B. an der Reihe. Die Arbeiten dort werden voraussichtlich nach etwa fünf bis acht Werktagen abgeschlossen sein. Straßensperrungen sind nicht vorgesehen. Die Bauarbeiten werden aber zu Verengungen der Fahrspuren führen.

Von Sandra Köhler