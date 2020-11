Altwarmbüchen

Das war wohl kein klassischer Parkrempler: Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einem Auto im Parkhaus bei Möbel Höffner an der Opelstraße in Altwarmbüchen. Wie das zuständige Kommissariat in Großburgwedel mitteilt, war der schwarze 5er-BMW dort von Montag, 26. Oktober, 6 Uhr, bis vergangenen Freitag, 6. November, 13.30 Uhr, abgestellt worden. Als sein Besitzer zurückkam, entdeckte dieser an allen Fahrzeugseiten langgezogene Kratzer. Die Polizei, Telefon (05139) 99 10, hofft nun auf Zeugenhinweise. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Carina Bahl