Altwarmbüchen

Mit neuem Werkzeug deckten sich unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag in Altwarmbüchen ein. Nacheinander wurden zwei Werkstattwagen aufgebrochen. Der erste, ein Mercedes Sprinter, stand an der Mozartstraße. Aus dem entwendeten die Autoknacker eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und ein Schweißgerät. Noch größer war die Beute, die sie aus einem Peugeot Boxer mitgehen ließen. Aus dem an der Stettiner Straße abgestellten Wagen stahlen die Einbrecher zwei Bohrhämmer, zwei Akkuschrauber, einen Rotationslaser und eine Säge. Die Polizei gibt den Wert des Diebesgutes mit mehreren Tausend Euro an und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim zuständigen Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer