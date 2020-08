Altwarmbüchen

Ein Autofahrer hat zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonnabend, 15 Uhr, beim Ein- oder Ausparken mit seinem Wagen einen in einer Parkbucht an der Mozartstraße abgestellten Audi touchiert. Dieser wurde seitlich am Heck beschädigt. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf 1000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite.

Die Beamten des Kommissariats Großburgwedel hoffen nun auf Zeugenaussagen, um den Täter ermitteln zu können. Sie bitten um Hinweise unter Telefon (05139) 9910.

Von Thomas Oberdorfer