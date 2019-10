Kirchhorst

Gerade einmal für fünf Minuten war ein Opel Astra auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kirchhorst abgestellt. Doch diese kurze Zeitspanne reichte aus, dass ein anderer Autofahrer den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigen und sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle entfernen konnte.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 8.15 und 8.20 Uhr an der Straße Am Langen Feld. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 700 Euro an und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer