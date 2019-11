Altwarmbüchen

Der 45-jährige Fahrer eines Skoda Kodiak wurde bei einem Unfall auf der Hannoverschen Straße in Isernhagen-Altwarmbüchen leicht verletzt. Ein 55-Jähriger hatte ihm am Freitag, 15. November, gegen 16.50 Uhr die Vorfahrt genommen, als er mit seinem VW Crafter von der Autobahn in Richtung Kirchhorst abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf 10.000 Euro. Der Zusammenprall der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass der Skoda abgeschleppt werden musste. Bei der Bergung des Autos kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Ein Rettungswagen brachte den Skoda-Fahrer ins Krankenhaus.

Von Thomas Oberdorfer